聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國防部前官員：兩岸對話避台海危機

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
美國國防部前副助理部長施燦德昨表示，兩岸對話是避免台海危機的方法。記者陳政錄／攝影
美國國防部前副助理部長施燦德昨表示，兩岸對話是避免台海危機的方法。記者陳政錄／攝影

美國國防部前副助理部長施燦德昨在北京香山論壇期間表示，避免「台海戰爭」的最好辦法是中國不要入侵台灣，而短期內避免危機的方法，「是你們（兩岸）互相交談，並且不要中斷政府的接觸」。中共中央軍委副主席張又俠則稱，想把台灣從中國分裂出去，中國軍隊絕不答應，絕不手軟。陸委會昨批評共軍對台恐嚇，強調中共才是破壞台海及區域和平的麻煩製造者。

第十屆北京香山論壇昨舉行開幕式，在國防部長懸缺下，中方由張又俠代表發言。俄羅斯國防部長蕭依古出席，美國由國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯與會。

香山論壇 張又俠諷美批獨

張又俠發言稱，台灣是中國核心利益的核心，「一個中國原則」是國際社會普遍共識；無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應、絕不手軟。

他並暗批美國，指出霸權與冷戰思維不得人心，「個別國家」始終抱持「你輸我贏」的零和思維，信奉弱肉強食的叢林法則，大搞拉幫結派的集團政治，推行單邊主義，插手地區事務，干涉別國內政，使世界充滿戰爭陰霾與人道災難。但他也表示，願依照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，發展中美軍事關係。

陸委會：嚴正抗議對台恐嚇

針對共軍涉台內容，陸委會昨批評，共軍重提其「一中原則」政治謊言並對台恐嚇，我方嚴正抗議。中共作為只會升高台灣人民及國際社會反感。政府將持續提升自我防衛能力，捍衛主權與民主自由。

作為美方代表，卡萊斯昨天相當低調，未公開發言，也不接受訪問。

此次以專家學者身分與會的施燦德，昨在香山論壇「東北亞安全趨勢與塑造」分組會議期間接受本報訪問。

就如何避免台海戰爭，施燦德直言，最好的辦法就是中國不要入侵台灣。他接著說，美中存在很多矛盾，但他認為美國能夠維持「一個中國政策」和「台灣關係法」的要求，事實證明，這在很長一段時間都是有效的工作。

施燦德並指出，第二步是美國和中國必須對話，每次不對話，緊張局勢就加劇。

施燦德：美遵守台灣關係法  

就台海情勢，施燦德說，他不知道如何解決這個長期問題，但確實知道短期內避免危機方法，「是你們（兩岸）互相交談，並且不要中斷政府的接觸」。而美國會遵守台灣關係法及其中包含的所有義務。

至於美中關係，他坦言美中確實存在很多障礙，需要大陸國家主席習近平和美國總統拜登會面，才能重啟一些計畫，但每次出現障礙時，都需要兩位元首達成協議，事情不該這樣發生。

美國 國防部 台海

延伸閱讀

中俄軍方高官 在香山論壇批評美國

中共向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

香山論壇開幕 張又俠強硬對台：反分裂 解放軍隊絕不手軟

美俄國防部官員北京香山論壇同台與會 雙方互動受矚目

相關新聞

美國防部前官員：兩岸對話避台海危機

美國國防部前副助理部長施燦德昨在北京香山論壇期間表示，避免「台海戰爭」的最好辦法是中國不要入侵台灣，而短期內避免危機的方...

張又俠會蕭依古：「發展中俄關係 歷史戰略抉擇」

中共中央軍委副主席張又俠昨與出席「北京香山論壇」的俄羅斯國防部長蕭依古舉行會談。張又俠稱，發展中俄關係是符合歷史邏輯的「...

大陸防長被免職 邱國正：中共軍事戰略不變

中國大陸前國防部長李尚福日前遭免職，國防部長邱國正昨指出，台灣遭中共威脅已是常態，李尚福去職不會影響台灣所受到的威脅，也...

菲艦駛近黃岩島 與共軍對峙

中國大陸和菲律賓在南海對峙再一樁，菲律賓三九號護衛艦昨天進入中國大陸控制的黃岩島（我稱民主礁）鄰近海域，中方稱已組織兵力...

接替劉鶴 副總理何立峰任中央財辦主任

（德國之聲中文網）中國副總理何立峰被任命為中央財經委員會辦公室主任，接替其前任劉鶴。劉鶴在這一職務上任職十年。 何立峰今年3月就任副總理，成為四位副總理之一。此前，他自2017年起擔任國家發改委主任

香港區議會選舉提名結束 民主黨無人入圍

（德國之聲中文網）香港區議會選舉將於12月10日舉行，提名期於10月30日結束。香港民主黨表示，該黨六名擬參選的黨員最終未能得到足夠的提名，未能報名參與區議會選舉。民主黨是香港最大的民主派政黨。 2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。