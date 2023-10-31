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菲艦駛近黃岩島 與共軍對峙

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
2012年大陸與菲律賓曾在民主礁（陸稱黃岩島）爆發嚴重對峙，事件起因於海南籍的漁船在該海域捕魚被菲方逮捕，爾後爆發雙方海巡船隻對峙。2013年初菲律賓承認大陸已經實際控制該島。圖／取自央視新聞
2012年大陸與菲律賓曾在民主礁（陸稱黃岩島）爆發嚴重對峙，事件起因於海南籍的漁船在該海域捕魚被菲方逮捕，爾後爆發雙方海巡船隻對峙。2013年初菲律賓承認大陸已經實際控制該島。圖／取自央視新聞

中國大陸和菲律賓南海對峙再一樁，菲律賓三九號護衛艦昨天進入中國大陸控制的黃岩島（我稱民主礁）鄰近海域，中方稱已組織兵力攔阻管制。

中共解放軍南部戰區發言人田軍里昨晚就菲方三九號護衛艦進入黃岩島鄰近海域發表談話。

他指出，十月卅日，菲三九號護衛艦未經中國政府批准，「非法闖入」中國黃岩島鄰近海域，解放軍南部戰區組織海空兵力，依法跟蹤監視、喊話警告、攔阻管制。

他並稱，菲方行為嚴重侵犯中方主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，極易引發誤解誤判。中方正告菲方立即停止侵權挑釁，切實避免事態進一步升級。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

中菲近期在南海海域爭端不斷。大約僅一周之前，大陸海警船在攔阻進入仁愛礁（我稱仁愛暗沙）鄰近海域的菲律賓船隻時，雙方船隻發生碰撞，中菲兩國官方互指對方船隻做出危險舉動，南海情勢急升。

中菲船隻碰撞事件後，菲律賓參謀總長說，憂心北京繼續升級在南海的侵犯和騷擾行為。美軍核動力航空母艦「雷根號」據報將赴菲訪問，表達對菲國及南海補給行動的支持。

南海 菲律賓 黃岩島

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