影／如何避免台海戰爭 前美國防官員施燦德：最好辦法是中國不侵台

美國防部前副助理部長施燦德以專家學者身分，再次出席於北京舉行的香山論壇，他30日就如何避免「台海戰爭」表示，最好的辦法就是中國不要入侵台灣，第二步是美國和中國必須對話，否則緊張局勢就會加劇。施燦德還認為，美國會維持「一個中國政策」和台灣關係法，這在很長的一段時間都是有效的工具。

第十屆北京香山論壇在北京舉行，美方除了國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯外，曾出席第九屆論壇的施燦德也以專家學者身分與會，他在參加「東北亞安全趨勢與塑造」分組會議期間，就台灣議題接受本報記者採訪。

就如何避免「台海戰爭」，以及中國大陸抨擊美國加強對台軍事合作，施燦德直言「The number one way is no invade taiwan, that's a good way to avoid war.」（最好的辦法就是（中國）不要入侵台灣，這是避免戰爭的好方法。）

他接著說，美中存在很多矛盾，但他認為美國能夠維持「一個中國政策」和台灣關係法的要求，事實證明，這在很長一段時間都是一個有效的工作。他說，第二步是美國和中國必須對話，每次不對話，緊張局勢就會加劇。

施燦德還說，「所以我不知道你將如何解決這個長期問題，但我確實知道短期內避免危機的方法，是你們（兩岸）互相交談並且不要中斷政府的接觸。」

對於美國是否繼續支持台灣，施燦德認為，美國會遵守台灣關係法及其中包含的所有義務。

至於2024台灣總統大選將至，有沒有可能加劇台海緊張，施燦德坦言，「這裡一屋子都是解放軍，你應該問他們這個問題」，並指選舉對美國而言是正常程序，從來都不是真正的問題，但對中國大陸或是解放軍來說，「這都是一個緊張的問題，我很難理解」。

施燦德還分享，本次他作為普通公民，非官方代表前來，壓力小很多，也很高興能見到老朋友，聽到不同的聲音，進行交流。

對於中美關係，他說，兩國之間總是會存在問題，但問題是現在沒有以常規有效的方式進行交談，因此，他樂見此次論壇中國大陸邀請美國代表團，這是積極的一步，但仍有很長的距離要走。