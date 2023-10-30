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影／如何避免台海戰爭 前美國防官員施燦德：最好辦法是中國不侵台

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國防部發言人吳謙（左）在美國國防部前副助理部長施燦德（右）參加「東北亞安全趨勢與塑造」分組會議前，兩人進行交流。攝影／記者陳政錄
大陸國防部發言人吳謙（左）在美國國防部前副助理部長施燦德（右）參加「東北亞安全趨勢與塑造」分組會議前，兩人進行交流。攝影／記者陳政錄

美國防部前副助理部長施燦德以專家學者身分，再次出席於北京舉行的香山論壇，他30日就如何避免「台海戰爭」表示，最好的辦法就是中國不要入侵台灣，第二步是美國和中國必須對話，否則緊張局勢就會加劇。施燦德還認為，美國會維持「一個中國政策」和台灣關係法，這在很長的一段時間都是有效的工具。

第十屆北京香山論壇在北京舉行，美方除了國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯外，曾出席第九屆論壇的施燦德也以專家學者身分與會，他在參加「東北亞安全趨勢與塑造」分組會議期間，就台灣議題接受本報記者採訪。

就如何避免「台海戰爭」，以及中國大陸抨擊美國加強對台軍事合作，施燦德直言「The number one way is no invade taiwan, that's a good way to avoid war.」（最好的辦法就是（中國）不要入侵台灣，這是避免戰爭的好方法。）

他接著說，美中存在很多矛盾，但他認為美國能夠維持「一個中國政策」和台灣關係法的要求，事實證明，這在很長一段時間都是一個有效的工作。他說，第二步是美國和中國必須對話，每次不對話，緊張局勢就會加劇。

施燦德還說，「所以我不知道你將如何解決這個長期問題，但我確實知道短期內避免危機的方法，是你們（兩岸）互相交談並且不要中斷政府的接觸。」

對於美國是否繼續支持台灣，施燦德認為，美國會遵守台灣關係法及其中包含的所有義務。

至於2024台灣總統大選將至，有沒有可能加劇台海緊張，施燦德坦言，「這裡一屋子都是解放軍，你應該問他們這個問題」，並指選舉對美國而言是正常程序，從來都不是真正的問題，但對中國大陸或是解放軍來說，「這都是一個緊張的問題，我很難理解」。

施燦德還分享，本次他作為普通公民，非官方代表前來，壓力小很多，也很高興能見到老朋友，聽到不同的聲音，進行交流。

對於中美關係，他說，兩國之間總是會存在問題，但問題是現在沒有以常規有效的方式進行交談，因此，他樂見此次論壇中國大陸邀請美國代表團，這是積極的一步，但仍有很長的距離要走。

施燦德也說，美中確實存在很多障礙，但看起來需要中國大陸國家主席習近平和美國總統拜登會面才能重啟一些計畫，雖然這是一件很可能發生的事情，但這也是兩國關係中一個不樂觀的反映，就是每次出現障礙時，都需要兩位總統達成協議，「事情不應該這樣發生」。

香山論壇期間，舉辦「東北亞安全趨勢與塑造」分組會議，北大國際戰略研究所所長于鐵軍（左起）主持，日本防衛研究所亞洲非洲研究部部長增田雅之、中國國際戰略學會高級顧問楊旭光、施燦德和法國軍事學校戰略研究所所長瑪喬麗發言。攝影／記者陳政錄
香山論壇期間，舉辦「東北亞安全趨勢與塑造」分組會議，北大國際戰略研究所所長于鐵軍（左起）主持，日本防衛研究所亞洲非洲研究部部長增田雅之、中國國際戰略學會高級顧問楊旭光、施燦德和法國軍事學校戰略研究所所長瑪喬麗發言。攝影／記者陳政錄
施燦德是美國國防部首任中國事務副助理部長，他2019年曾代表美方出席北京香山論壇，此次則以專家身分與會，並接受本報採訪。攝影／記者陳政錄
施燦德是美國國防部首任中國事務副助理部長，他2019年曾代表美方出席北京香山論壇，此次則以專家身分與會，並接受本報採訪。攝影／記者陳政錄

美國 北京

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