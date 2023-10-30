抬高要價？ 陸外交部未鬆口是否有「拜習會」

在外界關注中美元首是否將在舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間會晤之際，中國大陸外交部重申，通往舊金山不會是一馬平川，不可能靠自動駕駛，為此雙方要切實重回峇里島，把兩國元首的共識真正落到實處。

大陸外交部發言人汪文斌30日主持例行記者會。有記者問到，大陸外交部長王毅最近表示，大陸國家主席習近平和美國總統拜登會晤的準備工作不能靠自動駕駛，請問中方需要滿足什麼條件才能確定會晤？

汪文斌表示，王毅早前的訪美行目的就是同美國溝通，切實落實兩國元首重要共識。在重返峇里島基礎上，面向舊金山，推動中美關係止跌企穩，盡快回到健康穩定發展的軌道。

他說，王毅指出，中美關係最關鍵是要做到「五個必須」：必須遵守兩國元首共識，必須穩定中美雙邊關係，必須保持溝通渠道暢通，必須管控分歧矛盾摩擦，必須推進互利合作。要實現中美關係穩下來好起來，雙方還應客觀認識對方的戰略意圖，正確看待中美交往中的競爭因素，釐清國家安全概念。

汪文斌指出，此訪期間，中美雙方本著平等和相互尊重的態度，就共同關心的諸多問題進行了深入、建設性、實質性戰略溝通，共同發出了穩定和改善中美關係的積極信號。雙方都認為中美兩個大國保持對話有益且必要，雙方都希望中美關係盡快穩下來，爭取好起來，雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力。

汪文斌還說，要強調的是，通往舊金山不會是一馬平川，不可能靠自動駕駛，為此雙方要切實重回峇里島，把兩國元首的共識真正落到實處、排除干擾、克服障礙、增進共識、積累成果。

汪文斌最後稱，中美雙方商定將於近日分別舉行中美海洋事務磋商、中美軍控和防擴散磋商、中美外交政策磋商、中美殘疾人事務協調會，並探討簽署殘疾人事務合作諒解備忘錄，雙方同意進一步增加客運直航航班。