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張又俠與俄羅斯防長會談 倡攜手維護全球戰略平衡

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中共中央軍委副主席張又俠稱，願與俄方共同應對各種安全威脅與挑戰，攜手維護全球戰略平衡與穩定。記者陳政錄／攝影
中共中央軍委副主席張又俠稱，願與俄方共同應對各種安全威脅與挑戰，攜手維護全球戰略平衡與穩定。記者陳政錄／攝影

在第十屆北京香山論壇舉行期間，中共中央軍委副主席張又俠30日在北京八一大樓，和來訪的俄羅斯國防部長蕭依古舉行會談。張又俠說， 中方願與俄方共同努力，積極應對各種安全威脅與挑戰，攜手維護全球戰略平衡與穩定。

據大陸國防部發布的新聞稿，張又俠說，發展永久睦鄰友好、全面策略協作、互利合作共贏的中俄關係，是符合歷史邏輯的策略抉擇。

張又俠表示，今年3月，大陸國家主席習近平對俄羅斯進行歷史性訪問，與俄羅斯總統普亭共同擘畫中俄新時代全面戰略協作夥伴關係藍圖。 在兩國元首戰略引領下，中俄關係始終維持高水準，兩軍關係發展動能強勁，各領域交流合作成果豐碩。

他指出，中方願與俄方共同努力，積極應對各種安全威脅與挑戰，攜手維護全球戰略平衡與穩定。

據大陸國防部的訊息，蕭依古則稱，穩定的俄中關係對全球和區域安全穩定具有重要意義，俄方願與中方持續深化務實交流合作，不斷鞏固提升兩國兩軍關係水準。

30日上午在第十屆北京香山論壇開幕式上，張又俠與蕭依古握手、擁抱，並肩走入會場，刻意展現中俄兩國友好關係。

國防部 北京 俄羅斯

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