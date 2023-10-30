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新南向比例反下降 藍籲改善兩岸關係

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨批評蔡政府新南向政策無效，籲若要新南向，需與中國改善關係。（Photo by 國民黨立院黨團）
國民黨批評蔡政府新南向政策無效，籲若要新南向，需與中國改善關係。（Photo by 國民黨立院黨團）

「蔡政府想要透過新南向分散太倚賴中國的風險，但新南向在貿易佔比卻不升反降，讓政策僅淪為大內宣！」國民黨立委曾銘宗說，蔡政府推動新南向政策，但我國對東協貿易佔比卻從2017年的18.5%下降到去年的16.8%，要發展東南亞，需與中國改善關係才是。但經濟部回應稱，我國貿易額從960億美元成長到1800億美元。

新南向變成大內宣

曾銘宗在記者會中表示，蔡政府推出新南向政策，希望能降低對中國對貿易依存度，但我國對中國與香港的貿易依存度從馬政府時期的40%，到蔡政府時期僅下降到38%，而對東協出口雖在106年達到18.5%，但一度還下跌到15.4%，到去年才勉強回升到16.8%，蔡政府的新南向政策可說是徹底失敗！

國民黨立委參選人李彥秀也指出，我國出口持續衰退，而民進黨喊了很多年說要加入其他區域經濟組織，如今RCEP與CPTPP都沒有加入，也未與新南向政策的目標18國簽訂任何貿易協定。前新加坡外交部長楊榮文就曾說，東協不會在美、中之間選邊站，但在中國與台灣之間卻會。

「要與東協增加貿易，就要先改善與中國的關係！」李彥秀直言，台灣扣掉對中國的貿易順差，其實是逆差國，國民黨不反對新南向政策，但應該善用對中國的關係，成為中國與東協的連結點，而非工總理事長苗豐強說的變成「斷點」，她呼籲賴清德說清楚未來的經濟政策。

貿易總額有提升

對此，經濟部貿易署回應說，我國新南向國家貿易總額，從2016年的960億美元增長到2022年的1800億美元，增長了88%，不僅創下歷史新高，更遠高於同一時期台灣與世界其他地區的貿易增長。2022年台商在新南向國家的投資金額53億美元，已超過在中國大陸的投資金額50.47億美元。

經濟部還強調，今年1至8月我國對中國大陸投資額約23.9億美元，比去年同期下降約8.2%，同期我對新南向投資30億美元，新南向區域居對外投資首位。同一時間，新南向國家來台的投資件數，也來到414件及金額22.95億美元，分別較上年同期成長27.4%及24.7%，主要來自星、馬、泰等國。

但曾銘宗受訪時回應，經濟部列的這些數字只是絕對金額的增加，但整體需要看佔比來判斷依存度，我國110年對陸貿易佔42.3%仍創下歷史新高，且新南向國家的佔比降低，因此雖然金額增加，對陸仍高度依存，新南向政策花了500多億並沒有成功。

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新南向政策

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