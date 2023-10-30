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中共軍委副主席張又俠：想分裂台灣，中國軍隊絕不手軟

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共中央軍委副主席張又俠威嚇，「無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應，絕不手軟」。記者陳政錄／攝影
中共中央軍委副主席張又俠威嚇，「無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應，絕不手軟」。記者陳政錄／攝影

第十屆北京香山論壇30日舉行開幕式，中共中央軍委副主席張又俠作主旨發言時強調，「無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應，絕不手軟」。但他也說，願依照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，發展中美軍事關係。

張又俠表示，中方倡議要尊重彼此主權和領土完整，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，重視和照顧各國安全和平合理關切，不能把自己的意志強加於人 ，不能把自己的利益凌駕於人，不能把自己的安全建立在別人不安全之上，更不能在重大敏感問題上故意挑釁別國。

他表示，「台灣是中國核心利益的核心，一個中國原則是國際社會的普遍共識。 無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應，絕不手軟」。

張又俠還就當前國際安全局勢提出幾點看法，包括冷戰思維陰霾不散，應避免陷入這種對抗；當前地緣政治情勢嚴峻，應努力消滅戰亂；以及國際安全不可控制，應共同因應多重危機。

他抨擊，「個別國家」總是抱持零和思維，奉行弱肉強食的叢林法則，大佬拉幫結派的集團政治，推行「築牆設壘」的單邊主義，使我們這個世界充滿了戰爭的陰霾和人道主義的災難，「個別國家」蓄意製造動盪，插手地區事務，干涉別國內政，策動顏色革命，人為製造地緣矛盾。

張又俠說，我們必須高度警覺冷戰思維捲土重來，共同抵抗撕裂世界的錯誤，必須高度警覺人為激化矛盾、渲染對抗，避免戰略誤判，當務之急是防止地區熱點升級。

張又俠稱，從歷史上看，衝突最後都需要透過對話解決，越是困難重重，越要為和平留下空間，越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。 化解分歧的關鍵在於當事人拿出誠意溝通，其他各方也應為此創造條件。

他說，中國積極推動熱點問題降溫，在朝鮮半島、阿富汗、敘利亞、伊朗核等議題上，堅持勸和促談，凝聚更多共識。中方秉持客觀公正立場，支持政治解決烏克蘭問題，呼籲巴以衝突各方立即停火止暴，早日恢復和談，願繼續為實現區域安全穩定發揮建設性作用。

就國際軍事合作上，張又俠說，將繼續深化中俄兩軍戰略互信與戰略協作，也願依照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，發展中美關係軍事關係。

他說，我們將持續深化和周邊國家的防務合作，鞏固與非洲、拉丁美洲和加勒比海、阿拉伯、南太平洋等地區各國軍隊友好關係，也願加強與歐洲國家軍事交往，和各方一道，推動建構平等互信、合作共 贏的新型安全夥伴關係。

第十屆北京香山論壇30日上午開幕。記者陳政錄／攝影
第十屆北京香山論壇30日上午開幕。記者陳政錄／攝影

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