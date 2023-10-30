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共軍中將：若不得已武統，將是一場合法之戰、正義之戰

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共軍事科學院原副院長何雷中將。（圖／取自大陸全國科技名詞審定委員會官網）
中共軍事科學院原副院長何雷中將。（圖／取自大陸全國科技名詞審定委員會官網）

中共軍事科學院原副院長何雷29日在北京香山論壇期間接受官媒《環球時報》採訪時表示， 《孫子兵法》中「五事」排在第一位的是「道」， 「道」講的 是政治，「得道多助，失道寡助」。 中國政府一旦迫不得已使用武力解決台灣問題，那將是一場佔據道德與法律高地的統一之戰、合法之戰、正義之戰。

何雷當天也參加了「孫子兵法」專題研討會，談到孫子兵法在當今時代的運用。 何雷舉例說，《孫子兵法》第一章「計篇」中提及「故經之以五事，校之以計，而索其情：一曰道，二曰天，三曰地，四 曰將，五曰法。道者，令民與上同意也」。 

「五事」排在第一位的是「道」， 「道」講的是政治，「得道多助，失道寡助」。 將士為正義而戰，就會「上下同欲」，勇敢不怕死；正義戰爭就會得到廣大人民群眾的擁護和支持，積極開展人民戰爭。

他進一步表示，中國是聯合國安理會中唯一沒有實現國家完全統一的常任理事國。 台灣是中國不容分割的神聖領土的一部分。 中國必須統一，也必然統一，這是幾千年來「大一統」思想觀念的使然，是包括台灣人民在內的全體中國人的共同願望，是中華民族偉大復興的題中之義，也是任何 勢力都無法阻擋的歷史潮流。

何雷說，「中國政府一旦迫不得已使用武力解決台灣問題，那將是一場佔據『道義』和『法律』制高點的統一之戰、合法之戰、正義之戰、中華兒女擁護支持 和參與之戰，也將是一場粉碎外敵干涉之戰。」

他強調，「在這場戰爭中，中共人民解放軍將不辜負黨和人民的期望與重托，在統一指揮下，英勇頑強作戰，以最小的傷亡、 最少的損失，最低的代價，贏得中國人民解放軍戰爭最後一戰的偉大勝利，實現祖國完全統一。」

何雷並稱，需要指出的是，挑起這場戰爭的責任完全在台灣當局，在台獨 分裂分子，在外部干涉勢力。 戰後，中國政府必將極少數頑固的 台獨分離主義者繩之以法，嚴懲不貸。

圖為解放軍東部戰區海軍某勤務船大隊艦艇編隊，日前在東海某海域進行海上實兵實裝實彈訓練。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）
圖為解放軍東部戰區海軍某勤務船大隊艦艇編隊，日前在東海某海域進行海上實兵實裝實彈訓練。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）

戰爭 解放軍 台獨

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