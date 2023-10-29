李克強逝世：高校嚴防學生聚集 合肥鄭州民眾哀悼

（德國之聲中文網）據網絡流傳的一些截圖，中國多所大學下達通知，要求嚴禁學生線上線下聚集悼念已故總理李克強。

一則據稱是上海交通大學的截圖顯示，"交大黨委辦公室"10月27日發布通知，要求做好近期校園安全穩定工作，確保輿情。通知稱，"堅決不允許有任何線上線下不當言論，明後兩天關注學生外出動向，密切留意校園內任何聚集性悼念活動"。

另一則據稱是海南大學學生會的截圖中寫著，"嚴禁開展任何線上線下群體性緬懷活動"。

香港英文《南華早報》10月28日報道，北京一所重點大學的一位學生輔導員匿名表示，不希望學生自行組織悼念活動，因學生可能過於沖動，"導致發生三十多年前那樣不必要的風波"。1989年，前中共總書記胡耀邦去世後，成千上萬學生聚集在天安門悼念，後成為一場民主運動，並遭到血腥鎮壓。

該報還采訪上海交通大學一位老師，他匿名表示，一些輔導員本周末被要求留校，密切關注學生動向，如發現任何個人悼念活動，須立即向校領導匯報。這名老師說，不鼓勵學生本周末離校，以防止部分學生參加類似去年那樣的"極端活動"。他所指的是去年11月反對封控措施的抗議。

安徽合肥：人們排隊獻花

與此同時，在安徽合肥李克強生前故居前往獻花的人群絡繹不絕，鮮花擺滿了街道。網絡視頻顯示，現場還有一些穿藍馬甲的人維持秩序。此外，李克強曾任省長、省委書記的河南省鄭州，也出現不少悼念的人群和擺放的大量花束。

中國媒體則千篇一律地轉發官方對李克強逝世的訃告通稿。在微博上，英國駐華使館一條對李克強逝世表示哀悼的貼文下，有網友評論說：終於有人發文表示哀悼和紀念了--國內媒體除了轉發訃告，居然沒有任何紀念視頻或文章。

（綜合報道）

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