李克強逝世：高校嚴防學生聚集 合肥鄭州民眾哀悼

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）據網絡流傳的一些截圖，中國多所大學下達通知，要求嚴禁學生線上線下聚集悼念已故總理李克強。

一則據稱是上海交通大學的截圖顯示，"交大黨委辦公室"10月27日發布通知，要求做好近期校園安全穩定工作，確保輿情。通知稱，"堅決不允許有任何線上線下不當言論，明後兩天關注學生外出動向，密切留意校園內任何聚集性悼念活動"。

另一則據稱是海南大學學生會的截圖中寫著，"嚴禁開展任何線上線下群體性緬懷活動"。

香港英文《南華早報》10月28日報道，北京一所重點大學的一位學生輔導員匿名表示，不希望學生自行組織悼念活動，因學生可能過於沖動，"導致發生三十多年前那樣不必要的風波"。1989年，前中共總書記胡耀邦去世後，成千上萬學生聚集在天安門悼念，後成為一場民主運動，並遭到血腥鎮壓。

該報還采訪上海交通大學一位老師，他匿名表示，一些輔導員本周末被要求留校，密切關注學生動向，如發現任何個人悼念活動，須立即向校領導匯報。這名老師說，不鼓勵學生本周末離校，以防止部分學生參加類似去年那樣的"極端活動"。他所指的是去年11月反對封控措施的抗議。

安徽合肥：人們排隊獻花

與此同時，在安徽合肥李克強生前故居前往獻花的人群絡繹不絕，鮮花擺滿了街道。網絡視頻顯示，現場還有一些穿藍馬甲的人維持秩序。此外，李克強曾任省長、省委書記的河南省鄭州，也出現不少悼念的人群和擺放的大量花束。

中國媒體則千篇一律地轉發官方對李克強逝世的訃告通稿。在微博上，英國駐華使館一條對李克強逝世表示哀悼的貼文下，有網友評論說：終於有人發文表示哀悼和紀念了--國內媒體除了轉發訃告，居然沒有任何紀念視頻或文章。

（綜合報道）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

劉鶴卸任了…陸官媒今證實 何立峰已任中央財辦主任

據新華社今天發布的消息，中共中央政治局委員、中央財辦主任何立峰29日下午在北京會見法國總統外事顧問博納，雙方就第九次中法...

李克強「被害死」揣測不斷 黎安友：顯示陸民眾對習近平政權不滿

對於前中國國務院總理李克強猝死，部分中國民眾至今揣測不斷。美國知名中國問題專家黎安友認為，人們對李克強「可能被害死」等猜...

李克強逝世：高校嚴防學生聚集 合肥鄭州民眾哀悼

（德國之聲中文網）據網絡流傳的一些截圖，中國多所大學下達通知，要求嚴禁學生線上線下聚集悼念已故總理李克強。 一則據稱是上海交通大學的截圖顯示，"交大黨委辦公室"10月27日發布通知，要求做好近期校園

大陸出入境健康申明卡傳下月取消 香港高鐵站已停用掃碼機

被香港人稱為「黑碼」的大陸出入境健康申明卡，自新冠疫情爆發以來至今仍需出示，近兩天傳出消息將很快取消。香港旅客周六起發現...

李克強逝世 河南鄭州現悼念人潮

大陸前總理李克強27日心臟病發猝逝，其安徽合肥故居前排隊獻花的人潮洶湧，人群聚集的悼念活動也出現在河南省會鄭州市。李克強...

美大學研究反送中案件 指部份涉警證據不可靠「恐提供假證據」

美國喬治城大學學者發表有關香港「反送中」運動的檢控案件報告，指出有82項控罪被判無罪或被檢方撤銷檢控，原因是警察提供的證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。