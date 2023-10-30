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李克強本周火化 按正國級送別

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸前總理李克強逝世，民眾在鄭州鄭東新區擺放鮮花悼念。（微博照片）
大陸前總理李克強逝世，民眾在鄭州鄭東新區擺放鮮花悼念。（微博照片）

中國大陸前總理李克強上周五在上海逝世後，他位於安徽合肥紅星路的故居，昨天持續湧入大批前來悼念的民眾，故居周遭的花束堆積成一座座小山。大陸民眾聚集的悼念也出現在李克強曾主政的河南省會鄭州市，以及他在安徽滁州市定遠縣的老家。這番場景無疑會讓北京當局高度警惕。

香港星島日報報導，李克強遺體上周五下午已從上海運抵北京，預計本周五前後將於北京八寶山革命公墓火化，並按「正國級」規格舉行送別儀式，包括習近平在內的全體政治局常委均出席，全大陸多個重要場所、邊境口岸，以及港澳特區政府、駐外使領館都將降半旗致哀。

據報導，李克強出生、成長於安徽合肥，合肥市徽州大道紅星路八十號住宅樓，是其年少時的居所。上周五晚間起，這棟樓外就擺滿了成百上千分黃白色菊花和向日葵花束。現場有人拭淚痛哭，還有人掛出白底黑字標語寫著：「沉痛悼念人民好總理李克強」、「克強總理合肥人民永遠懷念您」。

有網友稱，整個合肥是「傾一城之花，只為送一人」。還有不少無法親自到場的大陸民眾，上網訂購花束請外賣員代送至李克強故居致哀。

在李克強曾主政的河南省，有民眾在鄭州市鄭東新區中央公園擺放李克強的巨型遺像和標語，還有民眾帶頭高喊：「同心有愛，人民擁戴，李克強總理一路走好，鄭州人民緬懷您。」還有網友留言意有所指說：「只有他理解我，知道我一個月還不到一千元」。

但大陸網上對悼念李克強的言論管控也在加強。短影片平台抖音限制了相關影片的瀏覽和留言。

李克強 北京 上海

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