拜習會有譜？王毅：通往舊金山 非一馬平川

美國總統拜登當地時間廿七日在白宮接見到訪的大陸外長王毅，被認為十一月舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）舉行「拜習會」有譜。不過，大陸外交部昨天發布一則王毅廿八日在華盛頓與美國戰略界人士座談的新聞稿，王毅稱，「『通往舊金山』不會是一馬平川，不能靠『自動駕駛』」。外電引述一位美國官員也提到，王毅在華府兩天會議上達成的共識，並非峰會（拜習會）篤定舉行的鐵證。

據大陸外交部發布，王毅表示，儘管中美之間還存在各種分歧矛盾，仍有許多問題需要解決，但雙方都認為，中美兩個大國保持對話是有益而且必要的。雙方都希望中美關係盡快穩下來，爭取好起來。

他強調，雙方都同意朝著實現「舊金山元首會晤」共同努力。同時，「通往舊金山」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。為此，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

據中方發布，與會人員表示，穩定的美中關係符合雙方利益。美國戰略界不贊同「美中接觸失敗論」，支持雙方重啟各領域對話，通過深入溝通增進了解，防止誤解誤判。

另據美聯社，一位熟悉峰會計畫工作的美國官員透露，在王毅與美國務卿布林肯和白宮國安顧問蘇利文會晤後，雙方已就舉行「拜習會」達成「原則上的協議」。

報導稱，在歷經數月為修復關係而進行的謹慎外交行動後，十一月在舊金山舉行拜習會已敲定。這場峰會將讓美中雙強在繼續全球競爭之際，重新啟動於今年稍早急劇惡化後持續緊繃的雙邊關係。

不過，報導引述一位美國官員提到，王毅在華府兩天會議上達成的共識，並非峰會篤定舉行的鐵證。中方官員也稱，目前還有三周時間，北京擔心美國若採取一些行動，例如批准對台軍售，會讓大陸國家主席習近平難堪，或讓與拜登的國內政治對話變得困難。