共軍學者：台灣問題 是美中「灰犀牛」

美中「拜習會」有望下月在舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會期間登場，在昨天北京香山論壇上，中共解放軍學者強調，中美關係中有許多「灰犀牛」（指極可能發生卻被忽視的重大威脅），比如台灣問題，美國要認識到這一點，並稱共軍在台海周邊軍演，會成為常態。就美中關係，大陸前駐美大使崔天凱稱，台灣問題是第一條紅線，關鍵要看美方的具體行為。

第十屆北京香山論壇昨舉行「高端對話」、「孫子兵法專題研討會」和「中外名家對話」等議程。

被問到對「拜習會」有何期待，崔天凱稱，中方還有很多準備工作，爭取能夠實現這個會晤（拜習會）；一旦實現，這次會晤對今後若干年中美關係能否產生戰略引領作用，值得關注。

至於去年「拜習會」後，中方解讀拜登對中論述從「四不一無意」向「五不四無意」轉變，崔天凱認為，關鍵在於美國在真正的核心問題上，能夠尊重中國，特別是台灣問題。

他強調，台灣問題作為核心中的核心，是第一條紅線，不論（美方）如何表態，關鍵仍在根本問題上能否做到相互尊重、和平共處、合作共贏。

解放軍國防大學教授孟祥青稱，中美關係中有許多「灰犀牛」，比如台灣問題。他稱，近年「台獨」危險在上升，美國一方面表示「一個中國政策」不變，不支持「台獨」，但又再打台灣牌，實質性提升對台關係，這些都會破壞台海和平穩定。