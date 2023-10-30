陸防長懸缺 香山論壇 張又俠上陣

第十屆北京香山論壇將於今天上午舉行開幕式，在中國大陸國防部長懸缺情況下，將由中共中央軍委副主席張又俠上陣，代表中方發表主旨談話。另一位接任防長呼聲高的共軍參謀長劉振立，昨晚和張又俠一同宴請赴北京參加論壇的外賓，提前和各國防長接觸交流。

北京香山論壇簡稱「香山論壇」，由隸屬中共軍方的中國軍事科學學會主辦，被外界形容為中國版的「香格里拉論壇」。本屆論壇廿九至卅日在北京國際會議中心舉行，主題為「共同安全、持久和平」，是近四年來首度舉行實體論壇。今年外界的焦點放在中美關係重啟對話、台海情勢和以巴衝擊、俄烏戰爭等國際熱點議題。

前幾屆香山論壇，中方均由國防部長在開幕式發表主旨談話，但在前國務委員兼防長李尚福遭免職後，今年改由張又俠上陣，這是繼二○一五年的范長龍後，再次由身居中央政治局委員的軍委副主席出面演說。政治局委員和國務委員雖然同屬「副國級」，但政治局委員在中共黨政級別上略高於國務委員。

香山論壇昨天歡迎晚宴座次安排，張又俠與共軍參謀長劉振立一同宴請外賓，由共軍軍事科學院長楊學軍主持，與會者包括越南國防部長潘文江等多國代表。但主桌上未見美國、俄羅斯軍方代表列席。

不過，今天開幕式的現場，陸方於張又俠的名牌旁，已提前準備好中國、俄羅斯國旗並列擺放，俄美兩國軍方是否在烏克蘭戰爭後同台，受到關注。至於俄羅斯防長蕭依古是否出席，大陸國防部僅稱會適時發布。

香山論壇秘書處副主任趙小卓昨天表示，這次論壇除了邀請俄烏雙方，也邀請了以色列和阿拉伯國家，讓雙方能坐下來談，努力溝通對話，以達成共識。但他也坦言，很難在一次會議上，就達成共識，解決複雜的衝突，但相信是通向公共安全和持久和平的重要一步。

據大陸國防部發布，張又俠昨天在北京會見來訪的緬甸副總理兼國防部長丁昂山、東帝汶國防部長佩德羅，並和白俄羅斯國防部長赫列寧舉行會談。

白俄羅斯國防部稱，白中雙方正在制定雙邊軍事和技術合作發展「路線圖」。赫列寧稱，兩國是鐵桿朋友，新的挑戰決定了白俄需要與中國在軍事合作領域採取聯合措施。

張又俠與另一軍委副主席何衛東廿八日分別會見蒙古國、越南、寮國防長。