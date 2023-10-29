談拜習會 陸智囊鄭永年提「舊秩序動搖」：現在是轉折點

在大陸外長王毅訪美後，「拜習會」有望於11月在舊金山APEC峰會期間登。對此，身為中共中央智囊之一的學者鄭永年29日受訪時表示，這不僅是中美的期待，也是整個世界的期待，且現在世界上的動亂越來越多，舊秩序在動搖，現在是個「轉折點」。

第十屆北京香山論壇29日至31日舉行，香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年出席29日上午的「高端對話」，他在會後受訪時，就對「拜習會」有何期待做出前述回應。當時，一名陪同在旁大陸官方人士還脫口提醒說，「這還沒官宣呢」，但鄭永年仍繼續回應記者提問。

鄭永年首先表示，「當然了這不僅是中美，我們的期待，整個世界都是期待的，對吧」。

鄭永年接著說，現在世界面對那麼多困難，舊秩序在動搖，建立舊秩序的力量和現在世界現實的力量不成比例，所以就像我們正在討論的「全球南方」，很多新興國家不僅是中國，還有印度等其他國家在世界上的地位越來越重要。

他說，但在制度層面上，卻沒有反應它們（新興大國）的利益，沒有反映出發展中國家的利益，那「中國就非常重要」。鄭永年指出，「中美穩定是唯一世界能穩定下來的一絲希望了，對吧。」

他表示，所以這不僅僅是世界上「兩個老大」之間的見面，也關乎世界未來的下一步，是不是越來越多的動亂呢？現在是個「轉折點」，所以這次的香山論壇，和前段時間的「一帶一路」國際峰會上，大家都有很高的期待，中國應該要有更多的作為，「不是互相叫罵，是真正做點實事」。

就中美關係，鄭永年稱，雙方能坐下來談合作的事情太多了，包括氣候、公共衛生、核不擴散、AI等問題都非常重要，現在國際公共平台太多了，如果中美兩國能合作的話，這些都不是問題。

鄭永年甚至提及，他一直倡導中美之間一定要溝通，「這次香山論壇美方有派員來，這很好，但我們希望以後美國國防部長能直接來，這樣更」好。