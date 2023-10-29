拜習擬下月會晤 前陸駐美大使：台灣問題是第一條紅線

「拜習會」有望於下月舊金山APEC峰會期間登場，中國大陸前駐美大使崔天凱29日表示，「當然我們還有很多準備工作要做，爭取能夠實現這個會晤」。至於美國總統拜登的對華論述變化，他說，台灣問題是「核心中的核心，第一條紅線」，關鍵要看其具體行為。

第十屆北京香山論壇29日至31日舉行，在29日上午舉辦的香山論壇「高端對話」上，崔天凱做出上述表示。他坦言，近期中美往來比過去幾年多了一點，這是好事，中方希望能將中美元首共識落到實處，把會談內容付諸實踐，「心誠則靈，我們繼續看吧」。

至於外界關注「拜習會」，大陸外長王毅也在訪美時，談到「面向舊金山」。崔天凱回應說，時隔30年後，中美領導人會晤又回到美國西岸，如果我們能共同努力的話，還是有可能實現會晤，那這個會晤對於今後若干年的中美關係能不能起到戰略引領作用，我想這就是「面向舊金山」的含意了。

他也提到，在「重返峇里島」的基礎上，去年兩國元首近行了非常好的會晤，但沒過多久就發生了「一些意外事件」，造成干擾，所以共識是否已落到實處，恐怕還是個問號。

崔天凱還稱，美國安顧問蘇利文的「小院高牆」，本質仍是脫鉤斷鏈，但這種違反經濟和科技發展客觀規律的事情，相信做不成，且「高牆」越壘越高，畫面就好像成語「坐井觀天」。

他也提到，中美關係並非簡單關係，而是多面性的，存在合作協調和交鋒鬥爭，不能說某一面多一點時，另一面就不存在了，關鍵是雙方做為兩個大國，應找到一條正確的相處之道，就可以「和而不同，鬥而不破」。

就去年「拜習會」後，中方解讀的拜登對華論述「四不一無意」到「五不四無意」等變化，崔天凱強調，關鍵仍在美國於幾個真正的核心問題上，能夠尊重中國大，首先當然是中國的主權領土完整、國家統一問題，特別是台灣問題，然後是中國的發展道路和制度，及中國以符合國情方式實行民主促進人權，和中國正當的發展權利，走向「中國式現代化」等，美國能不能接受。

崔天凱強調，特別是台灣問題，作為核心中的核心，第一條紅線，所以不論美國的表態，「幾個無意多一個少一個」，關鍵仍在這些根本問題上，能否做到相互尊重、和平共處、合作共贏，關鍵還在美國的一些具體的行為上。

就中美在南海、台海的摩擦，崔天凱說，中美若發生對抗衝突，對世界肯定是災難性的，但並不等於說什麼也不做，就能自動避免衝突對抗，還需要共同做出努力。在此之下，說軟實力、硬實力、巧實力也好，更應該有的是「智實力」來避免衝突情況發生。

他重申，中美合作面始終存在，也不斷擴大，期盼中美合作能始終在雙邊關係佔據主導地位，並在此框架下，找到建設性的方法來處理分歧。