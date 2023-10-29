解放軍學者：共軍在台海周邊軍演會成為常態

第十屆北京香山論壇29日登場，解放軍國防大學教授、前大陸國防大學戰略研究所所長孟祥青表示，中美關係中有許多「灰犀牛」比如台灣問題，美國要認識到這一點，才能阻止「灰犀牛」造成的危害發生。另，中共解放軍軍事科員院前副院長何雷受訪時稱，共軍在台海周邊軍演，會成為一種常態。

29日上午，香山論壇舉辦「高端對話」上，孟祥青就中美關係，和近年國際上對於黑天鵝、灰犀牛、攔路虎事件的討論做出上述表示。

孟祥青說，灰犀牛事件相較黑天鵝，發生機率比較大，但又常被某一方忽視，結果造成較嚴重的危害。他舉例，中美關係中就有許多灰犀牛，比如台灣問題。

孟祥青稱，「台獨」危險確實在上升，「蔡英文台灣當局不承認九二共識，切香腸式漸進化台獨」。而美國這些年，一方面表示「一個中國」政策不變，不支持「台獨」，但又再打台灣牌，實質性提升對台關係，包括軍售，甚至去年出現時任美國眾議長裴洛西「竄訪台灣」的嚴重事件，這些都嚴重破壞台海地區和平穩定。

他強調，「在中國人心中，台灣問題重於泰山，（美國）要認識到這一點，才能阻止灰犀牛發生」。另，近年的貿易戰、對華科技封鎖，也都屬於灰犀牛事件。

至於攔路虎，他解讀，主要是一些人為設置障礙，如美國仍抱持冷戰思維，將中國定性為唯一戰略競爭對手，如果讓這些攔路虎不斷阻礙中美關係發展，即使兩國關係暫時和緩恢復，能否持久仍是很大的問題。

孟祥青也提到，美國持續透過發布、炒作中國軍力報告等行為，旨在渲染「中國威脅論」，和強化與其盟友之間的關係，為美國下一階段軍事合作、部署提供依據，甚至不排除挑動南海有關國家跟中國近行對抗，和透過代理人戰爭消耗中國等。

另，中共解放軍軍事科員院前副院長何雷也在參加會議期間接受港媒堵訪時，就台灣問題重申，中國大陸有最大的誠意、最大的耐心爭取和平統一，但不承諾放棄使用武力，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨份子的分裂行為。