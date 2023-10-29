「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居持續湧入哀悼民眾

大陸國務院前總理李克強27日因突發心臟病在上海逝世後，根據安徽合肥當地網友在社交平台發布的訊息，李克強位於合肥紅星路80號的故居，29日上午持續湧入大批前來悼念的民眾。儘管當地政府不斷清理現場，但李克強故居周遭的花束依舊堆積成一座座小山。

有網友稱，整個合肥是「傾一城之花，只為送一人」。還有不少無法親自到場的大陸民眾，上網訂購花束請外賣員代送至李克強故居致哀。儘管截至目前為止，現場秩序一直良好，但這樣的場景無疑會讓北京當局高度警惕。

旅美的《北京之春》榮譽主編胡平29日在臉書寫道：「李鵬死、江澤民死，都不像李克強死這樣出現這麼多民眾自發悼念。第一次天安門運動起於悼周（周恩來），第二次起於悼胡（胡耀邦），別以為中國人只知道幻想青天。」

據香港星島日報報導，李克強遺體27日下午已從上海運抵北京，預計本周五（11月3日）前後將在北京八寶山革命公墓火化，並按正國級規格舉行送別儀式，屆時全大陸多個重要場所、邊境口岸，以及港澳特區政府、駐外使領館都將降半旗致哀。