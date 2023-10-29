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「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居持續湧入哀悼民眾

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸前總理李克強位於安徽合肥的故居周遭，民眾悼念的花束已堆積成一座座小山。（圖／取自微博）
大陸前總理李克強位於安徽合肥的故居周遭，民眾悼念的花束已堆積成一座座小山。（圖／取自微博）

大陸國務院前總理李克強27日因突發心臟病在上海逝世後，根據安徽合肥當地網友在社交平台發布的訊息，李克強位於合肥紅星路80號的故居，29日上午持續湧入大批前來悼念的民眾。儘管當地政府不斷清理現場，但李克強故居周遭的花束依舊堆積成一座座小山。

有網友稱，整個合肥是「傾一城之花，只為送一人」。還有不少無法親自到場的大陸民眾，上網訂購花束請外賣員代送至李克強故居致哀。儘管截至目前為止，現場秩序一直良好，但這樣的場景無疑會讓北京當局高度警惕。

旅美的《北京之春》榮譽主編胡平29日在臉書寫道：「李鵬死、江澤民死，都不像李克強死這樣出現這麼多民眾自發悼念。第一次天安門運動起於悼周（周恩來），第二次起於悼胡（胡耀邦），別以為中國人只知道幻想青天。」

據香港星島日報報導，李克強遺體27日下午已從上海運抵北京，預計本周五（11月3日）前後將在北京八寶山革命公墓火化，並按正國級規格舉行送別儀式，屆時全大陸多個重要場所、邊境口岸，以及港澳特區政府、駐外使領館都將降半旗致哀。

報導稱，李克強出生、成長於安徽合肥，合肥市徽州大道紅星路80號住宅樓，是其年少時的居所。27日晚起，這棟樓外就擺滿了成百上千份黃白色菊花和向日葵花束。現場有人拭淚痛哭，還有人掛出白底黑字橫幅，上面寫著：「沉痛悼念人民好總理李克強」、「克強總理合肥人民永遠懷念您」。

一些無法親自到場的大陸民眾，紛紛上網訂購花束，請外賣員代送至李克強的故居致哀。（圖／取自微博）
一些無法親自到場的大陸民眾，紛紛上網訂購花束，請外賣員代送至李克強的故居致哀。（圖／取自微博）
27日起，就不斷有民眾前往安徽合肥紅星路80號的李克強故居悼念。（圖／取自微博）
27日起，就不斷有民眾前往安徽合肥紅星路80號的李克強故居悼念。（圖／取自微博）
這幾天，李克強合肥故居外排隊等著致意的大陸民眾綿延數百公尺長。（圖／取自微博）
這幾天，李克強合肥故居外排隊等著致意的大陸民眾綿延數百公尺長。（圖／取自微博）

李克強 北京

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