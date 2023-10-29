北京香山論壇 張又俠將發言、劉振立出席晚宴

第十屆北京香山論壇29到31日舉行，大陸國防部日前透露，「中央軍委領導將與有關國家防務部門和軍隊領導舉行雙邊會見活動」。據了解，在30日開幕式上作主旨發言的將是中共中央軍委副主席張又俠，中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立、解放軍軍事科學院院長楊學軍也將出席，三人並將在今（29）日晚出席歡迎晚宴，宴請來華參加論壇的外賓。

第十屆北京香山論壇29到31日在北京國際會議中心舉行，主題為「共同安全、持久和平」。

往屆香山論壇，大陸國防部長會作主旨發言，但由於李尚福已被免去大陸國防部長職務，日前大陸國防部稱，「中央軍委領導將與有關國家防務部門和軍隊領導舉行雙邊會見活動」。

據目前掌握議程，在30日開幕式上作主旨發言的將是張又俠。另，在29日歡迎晚宴上，也是由張又俠作東，而位子在他對面的是劉振立，楊學軍擔任晚宴主持，與會者包括越南國防部長潘文江等多國代表，但主桌席次未見美方代表的座位。

央視新聞先前報導，截至10月23日，已有90餘個國家及國際組織官方代表團確認與會，參會代表數量和層級創新高，美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯將出席，另，曾出席第九屆論壇的前美國國防部副助理部長施燦得，今年也將作為專家學者參與相關活動。

按照議程安排，在30日的開幕式後，北京香山論壇還安排研討「中美危機管控」，以及有關烏克蘭危機、中東安全新架構、海上軍事危機預防與管控的分組會議。另，31日則安排大陸「外交部領導」專題演講。

近日，張又俠和另一中共中央軍委副主席何衛東，已分別會見來北京出席香山論壇的越南、寮國、蒙古防長。