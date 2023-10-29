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香山論壇登場 陸軍委副主席接待

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
早在10月17日塞爾維亞防長訪問北京時，就是由中共軍委副主席張又俠出面接待，如今香山論壇召開，張又俠與另一軍委副主席何衛東分別接待蒙古、越南、寮國防長。圖／取自塞爾維亞國防部官網
早在10月17日塞爾維亞防長訪問北京時，就是由中共軍委副主席張又俠出面接待，如今香山論壇召開，張又俠與另一軍委副主席何衛東分別接待蒙古、越南、寮國防長。圖／取自塞爾維亞國防部官網

北京香山論壇今天（廿九日）開幕，由於大陸國防部長李尚福已經在幾天前被免職，官方先前透露「中央軍委領導將與有關國家防務部門和軍隊領導舉行雙邊會見活動」。最新消息指出，中共軍委副主席張又俠、何衛東昨分別會見來訪出席香山論壇的越南、寮國、蒙古防長。

根據大陸國防部消息，中央軍委副主席張又俠廿八日在北京的八一大樓分別與寮國副總理兼防長占沙蒙、蒙古防長賽汗巴亞爾舉行會談。張又俠對占沙蒙表示，希望兩軍持續加強各層級交往，不斷拓展邊防、政工、聯演聯訓等領域交流合作，增進兩軍互信、維護共同安全，推動兩軍關係全面深入發展。占沙蒙則重申寮國堅定奉行一個中國原則。

張又俠另外向賽汗巴亞爾提到，雙邊關係近年來保持良好發展勢頭，共軍願與蒙古國軍隊一道，密切高層交往，加強交流合作。

此外，中共另一軍委副主席何衛東也在廿八日在北京的八一大樓與來訪的越南防長潘文將會談。何衛東強調，希望兩軍進一步密切高層交往，拓展務實合作，為推動兩國關係健康穩定發展、維護地區和平穩定貢獻力量。

第十屆北京香山論壇於廿九日至卅一日舉行，是時隔四年再次線下舉行。論壇籌備工作委員會常務副秘書長趙羽飛此前公布，第十屆北京香山論壇在北京國際會議中心舉行，包含國防部長級以上代表廿二位，軍隊總長級代表十四位出席。

李尚福八月底之後再沒有公開露面消息，直到十月廿四日被大陸全國人大常委會免去其國務委員、國防部長、國家中央軍委委員職務。此前，塞爾維亞副總理兼國防部長佛契維奇十月十七日在大陸訪問時，就是由張又俠出面會見。

北京 國防部 蒙古

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