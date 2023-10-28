港人定居案遭控刻意拖延？陸委會：有再給機會惜遭誤解

蔡英文總統2019年6月曾高喊「台灣撐香港」，政府也在2020年啟動「台港服務交流辦公室」，提供港人移民台灣等各項諮詢，不過近期多有港人抱怨我方政府拖延申請定居等案件，對此陸委會官員表示，對尚未符合要件的申請案，主管機關有給予補正後再申請機會，「惜遭外界誤解為刻意拖延」。

財團法人台港經濟文化合作策進會28日發文指出，陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水，27日下午偕陸委會港澳蒙藏處、內政部移民署、策進會及交流辦人員，與13位投資移民來台的港人及隨行配偶座談交流。盧長水表示，近年以各類事由申請移居來台港澳人士眾多，包括依親、投資、專業、就學、就業等，除了就學及就業等僅能居留之事由，申請定居主要是依親、投資、專業、僑畢返台等事由，「只要符合相關規定及要件，通過審查即可獲准定居」。

他強調，對尚未符合規定要件的申請案，主管機關暫時保留觀察，給予補正資料後再提申請的機會，「原有居留權益皆不受影響，惜遭外界誤解為刻意拖延」。與會港人則表示，為了準備定居申請文件，除諮詢移民公司意見，也會查詢媒體報導及網路資訊，「但內心總是戰戰兢兢，擔心無法通過審查」。

陸委會曾表示，「撐港」絕非口號，不過近期來英國BBC、新加坡聯合早報、美國之音等外媒與港媒多次報導港人來台申請居留與定居被我方官員刁難等情況，陸委會曾回應表示，港人對我方居留、定居規範認知常有誤解，「誤以為居留一定期間即可自動通過定居」，而且，政府不予許可的多數移民案件，已有主管機關明確告知原因及改善建議。

2020年8月17日修正發布的「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，增列原為大陸人民以及現任或曾任職中共黨政軍之港澳居民，申請居留、定居時須經跨部會聯審。陸委會曾指出，此作法目的是防範中共利用轉換港澳居民身分來台，對我社會進行滲透、統戰、騷擾，甚或從事間諜行為等，「如經審查無國安疑慮且符合規定，仍會予以許可」。

另外，2023年1月初曾發生「移民署官網事件」，當時移民署官網出現「港澳居民不得從事活動一覽表」，列出九項港澳居民不得從事的活動，如不得至各軍事基地拍照攝影、不得賣淫買春賭博、不得參加選舉造勢活動、政治性質公眾活動、接受媒體邀請發表意見。這項禁令引起不少港人與學者反彈，陸委會則強調是「誤植」。

根據陸委會統計，自2019年起，截至2023年8月，港人來台居留許可人數為4萬669人；定居許可人數則僅為6,717人，今年前8月去年同期相較，兩者都減少了兩成左右。