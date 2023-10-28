遭特拉斯質疑 蘇納克為邀中國出席AI峰會辯護：絕對正確

大陸環球時報發自倫敦報導，隨著英國首屆人工智慧（AI）安全峰會臨近，英國前首相特拉斯26日在社群媒體上宣稱，對英國政府邀請中國政府代表參加於下週舉行的AI安全峰會「深感不安」，呼籲「重新考慮」對中國代表的邀請。但英國現任首相蘇納克當天表示：「我不能百分之百肯定地說中國會參加，但我確實相信邀請他們絕對是正確的事情。」

由英國方面主導的首屆AI安全峰會將於11月1日至2日舉辦，英國政府宣稱舉辦此次峰會意在討論人工智慧帶來的風險，以及如何透過國際協調行動減輕風險。作為AI技術大國，中國是否參會一直是西方輿論關注的焦點之一。

環時引述英國《獨立報》網站27日報導稱，蘇納克在一場演講中表示：「我知道有一些人會說（中國）應該被排除在外，但如果都不努力與世界所有頂尖AI大國接觸，就無法形成真正意義上的AI戰略。」蘇納克還稱，「作出那個決定可能並非易事，但卻是一個正確的決定。」

報導稱，英國9月正式宣布已邀請中國參會，英國外交發展大臣柯維立表示，邀請中國參會是因為「如果我們將AI技術領先的國家之一排除在外，我們就無法讓英國公眾免受人工智能風險的影響」。以七國集團和經合組織為基礎的「志同道合」的英國盟友在AI安全領域視中國為最大威脅，從一開始就表示反對中國參與高峰會。

根據《獨立報》27日報導，中國代表受邀參加第一天的討論，但並未被邀請參加第二天由所謂「志同道合」國家參加的會議，屆時蘇納克將與少數企業和專家舉行會議，而英國負責科學、創新和技術的國務大臣將主持召開部長級會議。目前，中國尚未發布有關此次峰會的與會消息。

根據《環球時報》特約記者觀察，在日前唐寧街舉行的外國媒體吹風會上，法國、日本等國媒體均表達對此次峰會的高度關注，希望英國政府能正式公佈出席峰會的人員名單以及能否形成成果文件。唐寧街方面表示目前還無法揭露具體細節。

根據先前英媒披露的消息，美國總統拜登、加拿大總理杜魯多、德國總理蕭茲都不會出席，這讓外界對此峰會的成果預期大打折扣。唐寧街方面也就此表示，這次峰會將集中討論管控風險，「但我們也很清楚，這只是邁出的第一步」。