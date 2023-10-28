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李克強去世 網民悼念並質疑其死因

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）據中國官媒報道，中國前國務院總理李克強10月26日突發心髒病，並於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。

“李克強同志逝世”的話題在中國社媒平台微博立刻登上了熱搜第一位，並於十個小時後收獲22.5億閱讀與60.9萬討論量。微博網民紛紛在此報道下留言“一路走好”悼念，留下蠟燭符號緬懷，並表示“太突然了”“不敢置信”。

雖然官媒對評論區嚴加管控，部分網民卻於大陸禁止的社媒平台質疑李克強死因不純，恐怕是“被心髒病”。

社媒上悼念紛紛

中國社媒平台微博上，334家媒體在“李克強同志逝世”的詞條下發表文章與李克強生前錄像悼念。

德國駐華大使館官微也於北京時間10月27日下午16點左右發文表示哀悼，並表示“李克強是德國重要的合作伙伴，對德中關系產生了積極的影響 “，還提到了2022年11月與德國總理朔爾茨在北京的會面。如此同時，其他國家的大使館官微也紛紛獻上沉痛哀悼，比如日本、法國與加拿大等。

與此同時，各位網民卻無法抒發自己的哀思，因為大部分微博的評論區都被關閉或管控起來，只有極少數被審核過的評論才能顯示出來，而德國大使館的哀悼文是為數不多可以發表評論的微博，一名網民表示：“終於有地方可以表達驚愕、悲痛和緬懷了。”

質疑“被病逝”

相反與嚴格控制評論區的大陸社媒，海外社媒則可以自由評論，比如X（原推特）以及臉書。然而海外社媒上除了對李克強的悼念，還有不少網民質疑李克強死因的真實性，並對中國國家主席習近平進行嘲諷與詛咒。

一些網民表示，李克強8月現身敦煌並且“氣色不錯”，不應該突發心髒病，還強調“中共黨史上從來沒有一個領導人當天死當天宣布死訊”。他們堅信李克強是“被習近平殺人滅口”並稱此為謀殺。也有一些網民貼出馬來西亞歌手梁靜茹的歌曲《可惜不是你》並留言“可惜不是尼”，諷刺“為什麼死的不是習近平”。

現在微博上明顯加強了言論控制，不僅相關微博下的評論區被關閉或嚴格審核，甚至只有經過認證的大v官博才能在“李克強同志逝世”的詞條下發表新帖。

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