新聞眼／弱勢總理抑鬱而終 黨急維穩

大陸前總理李克強以六十八歲之壽離世，讓人驚訝，官媒稱他是突發心臟病搶救不及離世。李克強在任期間頗得民心，一時間網路湧入大量悼念的評論與文章照片，但都接連被刪，北京多所學校也接獲上級通知，密切關注學生動向，密切留意校園內任何聚集性悼念活動。

北京消息人士透露，李克強早前於深圳時也因心臟血管堵塞，在鬼門關前走了一回，幸好當時有醫生在旁並用ＡＥＤ（自動體外心臟電擊去顫器）救了回來。事後有友人勸他把菸戒了吧，他說和醫生探討病因達成共識：抽菸喝酒都是次要的，最重要的是心情。

去年十月中共廿大，選出新一屆中央委員，與會的前總書記胡錦濤疑因看不到新名單而被請離現場，經過李克強身邊特意拍了一下李克強肩膀，胡錦濤之舉在安慰並暗示李克強今後多保重。如今他離世，似印證李克強的「抑鬱而終」。

李克強擔任十年總理，但是個弱勢總理，許多理念和施政都難出國務院大門。但他的樸實、親民與接地氣卻一直受到群眾歡迎。

李克強離世消息傳出，立即引發海內外的高度關切，當局除即刻監管網路刪除大量懷念他的文章，大陸多所學生也傳出接到通令，學校幹部立即下沉（到基層）學生中間，關注學生對此事的思想觀點及輿論觀點，堅決不允許有任何線上線下不當言論，明後兩天關注學生外出動向，密切留意校園內任何聚集性悼念活動，發現線索立即報告。學工部將連續三天（每天兩次）調度各單位情況，進行零報告工作。

大陸目前正值多事之秋，與主要國家的關係不佳，疫後經濟復甦乏力、財政緊缺、失業率大增，最近有兩位副國級的高官落馬（國務委員兼外長秦剛、國務委員兼防長李尚福），現在又出現讓人懷念的總理過世。

歷史的經驗值得注意，當年中共總書記胡耀邦因心臟病過世，引發學生與民眾對他的懷念，社會情緒一發不可收拾，最終引發巨變，造成六四天安門事件。維穩已成當前中共最緊迫的要務。