游泳發病搶救無效 李克強心臟病猝逝

大陸官媒昨天證實，大陸國務院前總理李克強因突發心臟病，廿七日凌晨於上海逝世，享壽六十八歲。李克強今年三月才從總理職位卸任，過世的消息傳出後，震驚各界、引發海內外關切，他也是中共建政後七位總理中最短壽的一位。

央視新聞昨天上午八時許突發快訊，「中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院前總理李克強近日在上海休息，二○二三年十月廿六日因突發心臟病，經全力搶救無效，於十月廿七日零時十分在上海逝世，享年六十八歲。訃告後發。」

港媒「香港01」及美媒「自由亞洲電台」引述消息人士稱，李克強是在廿六日近午於上海東郊賓館游泳時，突發心臟病。事發後「送院極力搶救十多個小時」，但搶救無效。一名不願具名的上海醫療界人士稱，李克強前一天剛到上海，被安排入住位於上海浦東的東郊賓館。

李克強最近一次公開露面是在八月底參觀敦煌莫高窟，現場有遊客在旁高喊「總理好」，歡呼聲不斷。根據社群平台傳出的影片，李克強笑容滿面，未戴口罩，向民眾揮手致意。當時看來，李克強的氣色相當不錯，沒想到近兩個月後，竟傳死訊。

李克強一九五五年七月生，安徽定遠人，他是習近平第一個十年任期「習李體制」的國家第二把手，北京大學法律系和經濟學院經濟學專業畢業，在職研究生學歷，擁有法學學士、經濟學博士學位。

李克強被歸類為團派（共青團出身），在二○○七年習近平被欽定為中共接班人之前，被認為是接任同為團派出身的胡錦濤國家主席及總書記職位的熱門人選，但在權力平衡考量下最後由習近平接班，李克強接國務院總理，但外界觀察「習李體制」運作並不順暢。

去年中共二十大前，李克強亦一度被猜測仍可能以人大委員長等位子留任中共中央政治七常委之一，但最後七常委都是習家班人馬，團派全數出局，李克強黯然退出政治職位。

昨晚六時許，由中共中央、全國人大、國務院、全國政協聯名發布約二千四百字的訃告，稱李克強是中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，並稱李克強今年三月從領導崗位上退下來後，堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導。

李克強過世消息傳出後，包含美國國務卿布林肯、新加坡副總理王瑞傑、日本內閣官房長官松野博一、馬來西亞前首相納吉、澳洲前總理滕博爾等多國政要皆表達慰問和哀悼。陸委會也指出，已在第一時間已掌握到相關訊息，本會除對家屬表達慰問之意，也會針對大陸情勢發展持續密切關注。