中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友去世

（德國之聲中文網）中國疾病預防控制中心10月27日發布訃告：中國疾病預防控制中心流行病學首席專家，中國疾病預防控制中心性病艾滋病預防控制中心原主任、研究員，第十四屆全國政協委員，第十五屆中國民進中央常委吳尊友同志，於2023年10月27日12時56分因病醫治無效，在北京逝世，享年60歲。

《每日經濟新聞》報道說，該報記者從中疾控相關負責人處了解到，吳尊友10月27日下午因胰腺癌去世。

投身抗擊艾滋病的工作受到表彰

吳尊友1963年出生，1980年考入安徽醫科大學本科，1988年進入安徽省防疫站工作，1991年至1992年就讀於加州大學洛杉磯分校，1995年博士畢業於加州大學洛杉磯分校流行病學專業，1995至1997年在中國預防醫學科學院病毒學研究所博士後科研流動站從事博士後研究工作。2005年任中國疾控性病艾滋病預防控制中心主任；2006年6月任民進北京宣武區工委主任；2017年4月起任中國疾病預防控制中心流行病學首席專家；2022年12月當選中國民主促進會第十五屆中央委員會委員、常務委員；2023年1月當選為第十四屆全國政協委員。

根據加州大學洛杉磯分校網站上的個人簡介，吳尊友在制定中國針對靜脈吸毒人群艾滋感染的旗艦政策方面發揮了重要作用。 為了表彰他的這項工作，他被授予2005年國際羅爾斯頓獎。 他還於2008 年榮獲聯合國艾滋病規劃署金獎。

支持"動態清零"

但在中國抗擊COVID-19病毒時，吳尊友因選擇公開表示支持中國嚴格的封控措施而受到一些人的批評。

中國疫情防控措施的嚴格程度全球獨一無二。比如，為防止人們外出，有的地方封住居民的家門，感染者被強行送往倉促建造的方艙醫院。

這一策略在疫情爆發初期為中國贏得了時間，但到了2022年，隨著病毒毒性減弱，但傳播更容易，被稱為"動態清零"的嚴格封控政策變得不可持續，對民眾身心和經濟的負面影響空前。

2022年4月，在上海封城最嚴格的時期，吳尊友作為中國疾控中心流行病學首席專家在國務院聯防聯控機制新聞發布會上說，我國兩年多的防控實踐證明，動態清零符合我國的實際，而且是現階段我國及時控制新冠疫情的最佳選擇。2022年4月17日，他在其個人社交平台發文稱，"動態清零，才能最大限度地為經濟建設保駕護航。"

然而，上海封城兩個月讓這個2500萬人口的大都市陷入混亂，社交媒體上充斥著被封在家的居民憤怒和絕望的聲音。

有消息稱，私下裡，吳尊友不同意"動態清零"中的過度做法，但又覺得無力反對。

2022年秋季，當中國的"清零政策"變得越來越不可持續時，吳尊友撰寫了一份內部報告，敦促政府避免采取過度措施。 但在過去幾年的公開新聞發布會上，吳尊友都表達了官方立場。

2020年至2022年期間，吳尊友衰老明顯。2020年時，他的照片上頭發大部分是黑色的，到了2022年，他已滿頭白發，並且明顯消瘦。據新京報報道，疫情期間，吳尊友確診罹患胰腺癌。

(綜合報道）

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