台人組團遊新疆遇車禍 1死3傷

台灣旅行團驚傳在新疆發生死亡車禍，目前已知一死一昏迷二骨折，海基會表示，已協助一位家屬前往新疆，並已請海協會協助。

海基會廿七日晚間向媒體通報說明，指海基會緊急服務專線在十月廿四日晚間七時許，接獲陳姓民眾通報，有廿二位台籍遊客，分乘四部五人座車輛，十月廿三日傍晚行經新疆塔縣（塔什庫爾干塔吉克自治縣）時，其中一車發生嚴重車禍，造成一人死亡、一人昏迷、兩人骨折。

海基會表示，該位傷重昏迷人員被送往新疆塔縣人民醫院進行急救，兩名骨折傷者目前意識清楚，並無生命危險，目前在喀什地區人民第一醫院治療。海基會強調，已通報大陸海協會提供必要協助，後續將視家屬後續需求提供必要協助。

目前我政府禁止旅行社組團到大陸旅遊，民眾僅能以自由行方式前往，由於「禁團令」尚未解除，引發爭議。

我政府對兩岸旅遊的「禁團令」，始自二○二○年一月我指揮中心宣布「暫緩受理」大陸各省民眾來台觀光旅遊，交通部觀光局暫停我各大旅行社組團赴大陸、港澳旅遊。

海基會特別說明，經洽詢交通部觀光署表示，已向富邦旅行社確認相關行程，是由富邦旅行社員工廖致良自行邀集親友組團赴大陸新疆，非由該旅行社辦理，所以未違反旅行社組團赴陸禁令，如需後續查核，旅行社將配合辦理。