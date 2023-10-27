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中共中央發布2400字李克強訃告：黨和國家的重大損失

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
新華社發布前總理李克強遺像。（新華社）
新華社發布前總理李克強遺像。（新華社）

甫卸任7個月的大陸國務院前總理李克強27日因心臟病猝逝，中共官方晚間以四大機關聯名發出將約2400字的訃告，指出他的逝世是「黨和國家的重大損失」，強調他從領導崗位上退下來後，「堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」。

央視新聞廿七日晚間發布由中國共產黨中央委員會、大陸全國人大常務委員會、國務院、全國政協聯名發表的「沉痛宣告」，指出李克強是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。

李克強2022年中共二十大並未留任，於2023年3月卸任總理。訃告特別指出，從領導崗位上退下來後，「他堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」。

訃告還提到，李克強從青少年時代起就熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民，刻苦學習，追求進步。在共青團中央工作時，「他緊緊圍繞黨的中心任務來考慮和安排團的工作，服務黨和國家工作大局」。文中強調，「他的逝世，是黨和國家的重大損失」。

訃告歷數李克強1998年起分別主政河南省、遼寧省的經歷，讚許他在河南提出「實現中原崛起」目標，在大力推進工業化、城鎮化進程的同時，加快農業現代化建設；以及在遼寧著力深化國有企業改革，提出並組織實施集中連片棚戶區改造、推動遼寧老工業基地振興取得顯著成績等。

2007年李克強進入大陸中央，擔任國務院副總理，訃告指他協助做好應對國際金融危機、加快經濟結構調整、深入實施區域協調發展戰略、推進節能減排和生態環境保護、深化醫藥衛生體制改革等工作。

2012年以後的兩屆政治局常委與總理任內情況，訃告則強調李克強「面對錯綜複雜的國內外形勢，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持穩中求進工作總基調，保持戰略定力」；「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，面對世界變局加快演進、新冠疫情衝擊、國內經濟下行等多重考驗，堅持穩中求進工作總基調」。

訃告除了詳細指出李克強的經濟政策外，還提到新冠疫情發生後，李克強擔任中央應對疫情工作領導小組組長，「認真貫徹落實黨中央決策部署，堅持人民至上、生命至上，推動統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果」。

新華社並同步發布李克強的遺像。

大陸前國務院總理李克強27日逝世，官方訃告晚間發出。（新華社）
大陸前國務院總理李克強27日逝世，官方訃告晚間發出。（新華社）

李克強 疫情

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