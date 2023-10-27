大陸調查富士康 海基會董事長喊話北京：不要為難台商

富士康在大陸的廣東、江蘇、河南、湖北等多處工廠，近日被大陸官方進行稅務稽查與用地情況調查，對此海基會董事長李大維呼籲北京當局「不要為難台商、要善待台商」，更直言這些干擾都將讓台商寒心。

李大維27日下午在圓山大飯店舉辦的海基會董監事聯席會議上表示，目前在大陸的台商面臨經商投資環境逐漸惡化，風險持續升高。他強調，陸方近來不管是對海基會安排台商考察金門投資環境，或是對鴻海旗下的富士康集團進行稅務稽查。「我們必須說，這些干擾都將使得台商寒心，我們也要呼籲，北京當局不要為難台商、要善待台商」。

李大維還指出，由於近年中共將國安問題無限上綱，改革開放以來對外開放的精神逐漸消失，新版《反間諜法》的推出就是其「排外而內縮」的產物，不僅嚴重影響外資與台商的投資意願，舉報制度更破壞人民彼此的信任感。這樣的法律與措施所帶來損人不利己的惡果，「值得北京當局好好深思」。他並提到，全球貿易的新藍圖已浮上檯面，台商的投資計畫也要有更靈活的調整。

就以巴衝突，李大維呼籲希望雙方都能盡快回歸理性，以人民的生命財產安全為念。他也指出，俄烏戰爭改變地緣政經格局，集團化對抗已初露端倪；美中對抗從原來的貿易戰擴大到科技、軍事，甚至是太空領域等。兩大強權的抗衡，對世界前景的影響還在進行中，我們必須審慎以對。

至於前海基會代理董事長、金仁寶集團董事長許勝雄在會前受訪時則指出，鴻海富士康被調查，從各方面訊息，包括大陸政府說法來看，「這是一個個案，也在執法過程，還是要看他們最後怎麼處理，大家才會有更直接的了解」。

而對11月中將在江蘇舉辦的兩岸企業家峰會的情況，他則表示這是各小組的運作方式，屆時才會有明確消息，自己現在沒有參與各小組規劃，故不太清楚。