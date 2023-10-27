卸任未滿1年驟逝 學者評李克強政治遺產

中國前國務總理李克強今年3月卸任後，退休生活相當低調，鮮少在公開場合露面。中國官媒《央視》週五（10月27日）早上公布震撼消息，稱李克強近日在上海休息，但26日「突發心臟病」，經搶救後無效，於27日午夜10分在上海逝世，享壽68歲。

李克強擔任總理10年，從一開始的備受期待，到後來遭「習派」架空權力。學者認為，儘管李克強創造了「克強指數」作為中國經濟的判斷，但在手上幾乎無實權的情況下，實際影響仍有限。

李克強改革無果？ 學者：權力被架空

台灣政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範向DW表示，李克強在習近平時代「一點影響都沒有」。丁樹範指出，共治為中國共產黨過去政治的慣例，「但是到習近平時代，他完完全全把總理的權力架空掉，同時，他也找了（曾任副總理）王岐山幫他鏟貪腐，所以王岐山的權力甚至還比李克強大」。

丁樹範也指出，雖然李克強創造了所謂的「克強指數」，但仍受制於手上的權力都被習近平架空，「坦白說，他能夠安全下莊就已經很不錯了」。

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《經濟學人》曾報導，李克強在擔任遼寧省委書記時，曾私下與一名美國外交官表示，他認為該省的GDP數據「不可靠」，提出傾向透過「用電量、銀行貸款發放量及鐵路貨運量」，3項指數作為經濟發展狀況的評量標準。《經濟學人》也因此受到李克強啟發，將3項指標集合成一個指數，並以李克強命名，稱為「克強指數」（Li Keqiang index）。

美國智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻也告訴DW，李克強去年在深圳演說時提及，中國的改革開放不會停止，「黃河長江不會倒流」。

但對於李克強的離世對中國當前政局是否有影響，孫韻認為不會，因為習近平如今大權在握，李克強即便在位時都已經無法改變，逝世後的影響更是微乎其微。

習家軍獨佔權力核心

李克強2013年從溫家寶手中接過國務總理的職位時，曾被各界賦予改革中國經濟結構的厚望，不過中國國家主席習近平的權力持續擴大，李克強在手上無實權且被邊緣化的情況下，難以有所作為。

李克強出生於中國安徽省，1976年加入中國共產黨，並在1977年考入北京大學法學系，成為文革後中國恢復高考的首批考生。

李克強在北大求學期間，擔任校內共青團及學生會幹部，於1993年出任共青團中央書記處第一書記，成為「共青團派系」的新生代人物，並在2007年成為最年輕的中央政治局常委。2013年，李克強接任溫家寶成為國務院總理，直到2023年卸任。

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2022年，北京在新冠疫情期間實施鐵腕清零政策，國內經濟活動幾乎全部停擺。當時李克強對於「動態清零」的閉口不談，還一度傳出有可能出現「李上習下」的局面，但最終並未發生。

去年的中國「二十大」上，李克強和同為共青團出身的政治局常委汪洋一同退出常委行列。在任滿10年任期後引退，並於今年3月5日發表任內最後一次政府施政報告。

（綜合報導，DW記者葉家均、鄒宗翰對此文有貢獻）

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