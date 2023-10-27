李克強驟逝世界矚目 日媒體人：對習近平而言亦喜亦憂

中國大陸國務院前總理李克強今天凌晨因突發心臟病在上海過世，享壽68歲。日本旅台媒體人矢板明夫在臉書表示，這是全世界矚目的大新聞，有一種「山雨欲來風滿樓」的感覺。

矢板明夫表示，李克強才68歲，現在又沒有國事操勞，的確讓人覺得有些太突然了。他也很意外，因為中國的退休領導人，屬於全世界最健康長壽的群體。每個人都有屬於自己的醫療團隊，對其進行24小時的嚴密照顧。江澤民時代以後，中共前領導人突然過世的情況很少發生。

矢板明夫表示，李克強過世，對習近平來說可謂是亦喜亦憂。喜的是，在黨內，論資歷、形象、能力，唯一可以挑戰自己的潛在對手消失了。但是如果李的後事處理不當，國民的不滿情緒有可能突然爆發，一發不可收拾。

矢板明夫說，1976年國務院總理周恩來過世，引發了「四五事件」；1989年共產黨前總書記胡耀邦過世，引發了「六四事件」。李克強擔任過國務院總理，也長期在共青團工作，曾被認為是胡耀邦系統的接班人，社會形象和周、胡有很多相似之處。民眾會不會透過追悼李克強的活動，發洩對政府的不滿？習近平當局將如何處理？有一種「山雨欲來風滿樓」的感覺。