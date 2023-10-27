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影／李克強懷改革開放意識 曾言「黃河長江不會倒流」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國大陸前國務院總理李克強過世。新華社
中國大陸前國務院總理李克強過世。新華社

中國大陸官媒央視今天上午快訊報導，大陸國務院前總理李克強10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。李克強出身共青團，擔任三屆政治局常委、兩屆總理，對大陸經濟的領導思路有「克強經濟學」之稱，並懷改革開放意識，曾說過「把民之所望，做改革所向」，「中國開放還要繼續往前推進，黃河長江不會倒流」，金句頗多。

去年中共二十大，外界本來猜測67歲的他可能轉任全國人大常委會委員長，不料名字沒有出現在二十屆中央委員名單，今年3月結束10年總理生涯後，淡出政壇，將近半年未曾公開露面。最後一次現身是在8月底參觀敦煌莫高窟期間，根據民眾拍攝的影片，李克強獲得現場熱烈歡呼，民眾高喊「總理好」，李克強則是面帶笑容向民眾揮手致意，氣色看起來相當不錯，沒想到2個月後驚傳逝世。

據香港星島日報報導，李克強於1955年7月出生於安徽合肥的一個幹部家庭，少年時代求學於供職於安徽省文史館的國學大師李誠，文革期間到鳳陽農村插隊（上山下鄉運動），他曾說，自己在高中畢業以後，沒能夠上大學，而是去農村當了農民，自己養活自己。

李克強是1977年大陸恢復高考後的第一批北京大學法律系學生，曾任北大學生會領袖。1982年畢業後留校擔任團委書記，被選為團中央常委，1983年起擔任共青團中央書記處候補書記、書記。

工作之餘，他先後攻讀完北大經濟學碩士、博士學位，其博士論文「論我國經濟的三元結構」，榮獲大陸經濟學界最高獎項——孫冶方經濟科學獎的論文獎。

1993年，38歲的李克強擔任共青團中央第一書記，晉升正部級，1998年被派往中部貧窮省份河南，成為大陸最年輕的省長，後來擔任省委書記，2004年調任遼寧省委書記。

李克強在團中央工作長達15年，與前中共總書記胡錦濤同出身共青團，淵源深厚。2007年中共十七大前夕，他一度被視為中共接班人，但結果是與習近平雙雙擔任中共中央政治局常委，而習近平成為接班人，李克強則擔任國務院常務副總理，並在2013年3月正式接替溫家寶擔任國務院總理。

李克強擔任總理十年，曾說過不少金句，如「大道至簡，有權不可任性」，「不搞大水漫灌、不透支未來」，「中國開放還要繼續往前推進，黃河長江不會倒流」等，折射其政經思維。不過，在中共「黨管經濟」之下，國務院更多扮演的是執行角色。

去年3月，李克強在「兩會」記者會如此說，「今年是本屆政府的最後一年，也是我擔任總理的最後一年」，雖然大陸經濟內外形勢複雜嚴峻，但李克強當時表示，會以「鍥而不捨的精神恪盡職守，用實幹實踐承諾」，獲得好評。

李克強擔任總理的十年來，大陸GDP年均增長6.6%，對世界經濟增長的平均貢獻率達到38.6%；2021年大陸經濟總量突破114萬億元，佔世界經濟比重超過18%。

李克強 中共二十大

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