防長懸缺 香山論壇將由中央軍委領導接待

大陸即將於本月底舉辦香山論壇，官方最新公布的消息指出，已有九十餘國、地區與國際組織官方代表確認出席，國防部長與軍隊總長級代表達卅餘位。由於大陸新任國防部長不明，大陸國防部發言人昨天表示，「中央軍委領導將與有關國家防務部門和軍隊領導舉行雙邊會見活動」。

大陸國防部昨天下午舉行記者會，據其官網消息，發言人吳謙表示，截至廿五日，已有俄羅斯、美國、英國、沙烏地阿拉伯、伊朗、巴西、印尼等九十餘個國家、地區和國際組織官方代表團確認出席。其中，國防部長級和軍隊總長級代表卅餘位，東協秘書長、紅十字國際委員會副主席、亞信秘書長、上合組織顧問、阿盟駐北京代辦等國際和地區組織代表也將參加。

吳謙強調，本屆論壇參會代表數量和層級創歷史新高，特別是發展中國家、國際和地區組織的參與度大幅提升。

論壇聚焦全球安全倡議，設四個全體會議、八個平行分組會議，還將辦「高端對話」、「中外名家對話」、「中外青年軍官學者研討會」、「孫子兵法專題研討會」等。