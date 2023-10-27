陸載人太空船 20年成功率100％

大陸神舟十七號載人太空船昨天由長征二號F遙十七運載火箭搭載，於酒泉衛星發射中心成功升空，太空船飛行六點五小時後，昨天傍晚與大陸太空站的天和核心艙成功對接。本次發射是大陸載人太空工程第三十次發射，所搭載的三名太空人平均年齡不到四十歲，創下大陸最年輕太空人組合的紀錄。

央視新聞報導，北京時間十月廿六日十一時十四分，搭載湯洪波、唐勝杰、江新林三名太空人的神舟十七號太空船點火發射，約十分鐘後，太空船與火箭成功分離，進入預定軌道。此次任務是大陸載人航太工程進入太空站應用與發展階段的第二次載人飛行任務。

太空船入軌後，於十七時四十六分與「天宮」太空站組合體自主快速交會對接，接下來神舟十七號太空人乘組將與神舟十六號太空人乘組進行在軌輪換。

在太空站工作生活的六個月期間，神舟十七號太空人乘組將進行多次出艙活動，開展涉及微重力基礎物理、太空材料科學、太空生命科學、航太醫學、航太技術等領域的大量太空科學實（試）驗，完成艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項任務。

中國航天科技集團指出，神舟十七號計畫於明年四月左右返回東風著陸場。此次任務是大陸載人航太工程立項實施以來第三十次飛行任務，也是第十二次載人飛行任務。大陸實現首次載人太空飛行二十年來，「神箭」、「神舟」在酒泉衛星發射中心成功將廿位太空人、卅二人次送入太空，成功率百分之百。

大陸中國載人航天工程新聞發言人林西強廿五日表示，未來將發射巡天太空望遠鏡和太空站擴展艙段。尤其是後續將適時發射擴展艙段，將太空站基本構型由「T」字型升級為「十」字型，計畫中的擴展艙段將上行多個領域的太空科學實驗機櫃和艙外實驗裝置，也將升級太空人在軌防護鍛煉、飲食、衛生等設施設備。