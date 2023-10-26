蔡總統提「和平是兩岸唯一選項」 陸委會民調：該立場獲86.4%民眾支持

陸委會26日發布最新民調顯示，總統蔡英文日前在任內最後一次國慶演說談及兩岸政策立場時，強調「和平是兩岸的唯一選項」獲得超過8成5民意支持，另有超過8成民眾同意以台灣民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，及和平共存之道。

陸委會副主委詹志宏26日於例行記者會上公布陸委會今年度第三次例行民調結果。詹志宏指出，針對蔡總統今年國慶演說內容，調查顯示，有86.4%的民眾支持「和平是兩岸的唯一選項」；有84.8%認同確保主權和民主自由，尊重歷史事實，持續建構和平穩定的兩岸關係。

另有84.2%同意以台灣民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，及和平共存之道；以及有74.5%支持「四個堅持」。

其中，「四個堅持」包含永遠堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

詹志宏指出，面對中共持續對台綜合性施壓，調查顯示，有89.6%民眾支持政府持續做好自我防衛，捍衛國家主權及台灣民主，維護台海和平現狀；80%支持政府透過兩岸既有機制，協商處理雙方經貿糾紛；76.6%支持與中國大陸在WTO機制與規範下，協商處理貿易爭端問題，並有78.9%贊成政府研擬因應，協助業者產業升級、分散海外市場。

此外，有88.1%民眾反對共軍機艦在我周邊活動，甚逾越海峽中線，企以武力威脅台灣人民；另有85.3%民眾不認同中共所提「一國兩制」。

陸委會進一步指出，在長期觀察議題方面，86.2%民眾主張「廣義維持現狀」，83.7%支持台灣的未來要由台灣2,300萬人決定；另多數民眾仍認為中共對我政府與人民不友善，比例分別為68.8%、52.6%，維持長期穩定趨勢。

陸委會表示，調查結果顯示，台灣主流民意肯定政府致力維繫兩岸和平、降低台海衝突及穩定區域情勢等作為，並堅決反對中共對台施壓脅迫。

陸委會還說，政府兩岸政策立場一貫明確，不挑釁、不冒進，也不在壓力下屈服，致力穩定兩岸關係。陸委會並呼籲中共正視台灣民意及兩岸互不隸屬的客觀事實，理性思考蔡總統提出的善意主張與作為，與我方透過不設前提的溝通對話解決分歧，勇於承擔維謢台海和平的責任。

據陸委會新聞稿，本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在112年10月19日至23日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,077份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。