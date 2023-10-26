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國軍擬採購3000架無人機 陸國防部：加速推向兵凶戰危

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
國軍將在數年內採購逾3000架無人機，圖為國家中山科學研究院航空研究所，年初展示我國造的劍翔反輻射無人機。（本報資料照）
國軍將在數年內採購逾3000架無人機，圖為國家中山科學研究院航空研究所，年初展示我國造的劍翔反輻射無人機。（本報資料照）

國軍近年來打算加大採購軍用無人機，規劃5年內採購需求達3221架，對此大陸國防部重申對民進黨政府「以武拒統，死路一條」的強硬立場，批評這正加速把台灣推向兵凶戰危境地，且再次表示共軍會堅決維護國家主權和領土完整。

立法院預算中心近期發布的國防部明年度預算評估報告顯示，國防部規劃於2024至2028年度間，開出5款軍用商規無人機、共3221架的採購需求，同時採購無人機反制系統26套，總金額共計56億8798萬6千元。

大陸國防部發言人吳謙26日下午就此回應指，民進黨當局置台灣同胞安全福祉於不顧，肆意揮霍納稅人的血汗錢，花費鉅資高價購買武器為謀「獨」壯膽，正加速把台灣推向兵凶戰危境地。他強調，正告民進黨當局，「以武拒統」死路一條，「倚美謀獨」必遭失敗。「中國人民解放軍持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海和平穩定」。

另外就美國政府正擬向國會申請大額對台灣軍事援助，國軍今年頻繁派遣部隊出國與美軍實施聯合軍演，國防部也罕見向立法院就「教育訓練業務」經費需求提出申請動支第一預備金。

對此吳謙則指出，一段時間以來，台海局勢複雜嚴峻，其根源在於民進黨當局「挾洋自重」、「倚美謀獨」，在於美方打「台灣牌」，妄圖「以台制華」。「無論是軍援款也好，預備金也罷，都是在拿著百姓的血汗錢玩火，只會把台灣推向兵凶戰危的境地」。

國防部 民進黨 台海 國軍 解放軍 軍演 兩岸關係

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