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「統戰書籍」國家圖書館也典藏 北市圖：該書不會下架

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
針對館藏出現中國統戰書籍，北市圖表示，公共圖書館提供市民終身學習、獨立判斷、文化發展的環境，書籍不會下架。圖／台北市立圖書館
針對館藏出現中國統戰書籍，北市圖表示，公共圖書館提供市民終身學習、獨立判斷、文化發展的環境，書籍不會下架。圖／台北市立圖書館

北市圖書館設「上海之窗、閱讀北京」專區，但有民眾發現有收錄寫著「習近平談治國理政」等親中書籍，議員林延鳳批評是中國大外宣，市圖說明，2003年兩岸圖書館就有分別設立上海、台北展示區，目前展出逾2000冊，公共圖書館，是儲存與管理書籍機構，部分書籍國家圖書館也有典藏，為提供市民終身學習、獨立判斷、文化發展的環境，該書不會下架。

北市圖展出的「上海之窗」起源於2002年前館長曾淑賢赴英參加國際圖書館協會聯盟年會時，於會場與上海圖書館館長吳建中博士初步交換意見，達成兩館建立合作、交流共識的成果，包括進行出版品交換贈送、圖書交換、文章發表以及人員互訪等交流活動。

北市圖表示，民國2003年兩地圖書館就分別設立「上海之窗」及「台北之窗」展示區，透過代表性圖書、照片及相關文物，增進兩岸資訊的了解，民國102年與上海圖書館簽訂合作備忘錄交換圖書，每年互贈經濟、科技類、小說、非小說、童書及文史相關圖書，至今總計寄送圖書696冊，收到贈書715冊，目前展書2100餘冊。

北市圖說，「習近平談治國理政」於106年及111年入館，「中國的歷史」於106年入館、「給孩子的歷史地理」於108年入館，作為公共圖書館，是儲存與管理書籍的機構，例如，「習近平談治國理政」一書，不僅台北市立圖書館典藏，國家圖書館亦有典藏。

北市圖表示，上海圖書館所贈送書籍會展示在總館「上海之窗」專區，公共圖書館提供市民終身學習、獨立判斷、文化發展的環境，與上海所換書籍仍上架供閱。

圖書館 上海 北市

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