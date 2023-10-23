中菲仁愛礁衝突 陸外交部要求菲國拖走「坐灘」軍艦

中國大陸與菲律賓22日在南海仁愛礁爭議水域先後發生兩起雙方船隻碰撞事故，並互指責任在對方。大陸外交部22日晚間以發言人名義發布新聞稿指出，中方在仁愛礁問題上保持了極大的克制和耐心，菲方卻不斷派船擅闖仁愛礁海域蓄意挑釁，並持續散布虛假信息渲染炒作，要求菲國盡快拖走非法「坐灘」軍艦，以免破壞南海的和平與穩定。

菲律賓船隻會定期向駐紮在仁愛礁淺灘上的菲律賓海軍陸戰隊和水兵運送補給，過去中菲就不時會在相關水域發生爭端，但22日是菲律賓官方首次報告該國船隻遭中國船隻撞擊。

菲律賓周日在一份聲明中，以強烈措詞譴責中國海警和中國海上民兵的行動「危險、不負責任和非法」，並已侵犯菲國主權。

對於雙方這起最新爭端，大陸外交部22日晚間發布新聞稿指出，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國領土。菲律賓派軍艦在仁愛礁「坐灘」嚴重侵犯中國領土主權。

新聞稿稱，菲方多次明確表示將拖走在該礁非法「坐灘」的軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久占領。

大陸外交部發言人表示，「中方在仁愛礁問題上保持了極大的克制和耐心，一段時間以來通過多個層級、多個渠道同菲方保持密集溝通，明確要求菲方不得向非法『坐灘』軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資。」

「但菲方無視中方的善意和誠意，違背自身的承諾，不斷派船擅闖仁愛礁海域蓄意挑釁，持續散布虛假信息渲染炒作，嚴重侵犯中國的領土主權和海洋權益，違反國際法和《南海各方行為宣言》，破壞地區和平穩定。中方對此強烈不滿和堅決反對。」

新聞稿稱，「中方再次敦促菲方重視中方嚴正關切，信守承諾，停止在海上滋事挑釁，停止採取危險舉動，停止對中方無端攻擊抹黑，盡快拖走非法『坐灘』軍艦，避免破壞南海的和平與穩定，損害本地區國家的共同利益。中方將繼續按照國內法和國際法，採取必要措施，堅定維護中國的領土主權和海洋權益。」