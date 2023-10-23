中菲爆船艦擦撞 南海情勢急升

中國大陸海警船昨在攔阻進入仁愛礁（仁愛暗沙）鄰近海域的菲律賓船隻時，雙方船隻發生碰撞，中菲兩國官方為此互指對方船隻做出危險舉動，南海情勢急升。

大陸海警昨發布，當日六時許，依法攔阻菲律賓向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送違規建築物資的船隻；中午大陸海警再發快訊，指控菲律賓「尤娜紮．五月」二號遊艇無視中方多次警告，故意穿越大陸正常執法航行的海警五二○三艦艦艏，導致雙方「輕微擦碰」；菲海警四四○九船蓄意挑事，有預謀主動倒車，尾部與大陸停車漂泊的瓊三沙漁○○○○三船右舷發生擦碰，「惡意碰瓷」，製造事端。

大陸海警昨下午第三度發布，並公布兩則影片，強調中方艦船依法依規攔阻管控菲方「侵權挑釁船隻」，但菲方船隻以危險方式接近中方船隻，導致這起「擦碰事故」。

菲律賓政府工作小組透過臉書發布聲明，批評中國海警與中國海上民兵展開危險、不負責任且違法舉動，「危及了船員的安全」。但菲國並未說明兩起事件是否造成人員傷亡或財產損失。

從影片看，中菲兩國的船隻大小對比懸殊。大陸海警指控，菲方行徑嚴重違反國際海上避碰規則，威脅大陸艦船航行安全，敦促菲方立即停止侵權。

大陸環球時報引述專家稱，菲方「惡意碰瓷」是為營造受害者形象，但中方早有準備，警告菲方不要誤判形勢。報導稱，按國際海上避碰規則，菲律賓的船隻是讓路船，大陸海警船是直航船隻，菲船隻必須採取有效措施來避讓，避免碰撞，但菲方遊艇沒有採取減速、轉向或其他有效方式避讓，責任在菲方。

今年八月以來，中菲在仁愛礁的爭端就不斷。北京指控菲國此舉是「坐灘」仁愛礁，要求菲方將船艦拖離，菲方則持續向該船艦運補。