香港單車節選手相撞出事故 約24人受傷

香港星期天舉辦單車節，賽事中發生選手撞車等意外，整場活動有24人受傷，其中一人情況嚴重。

香港稱自行車為單車，目前騎單車在香港是最受歡迎的運動之一。今年的香港單車節在星期天早上五時許舉行，主辦單位預計有逾5000人參加。活動共設七個項目，最矚目的「50公里」項目由尖沙嘴帝國大廈對面起步，行經「三橋三隧」返回尖沙嘴，首名完成項目的車手於6時33分衝線，大部分車手則在七時許陸續到達終點。

賽事開始後的環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽香港站男子公路組的賽事環節，參賽選手起步約十分鐘，車群落斜之後進入平路，至九龍香格里拉酒店對面梳士巴利道天橋下，至少十架單車連環相撞。

意外後，多名參賽者停在路邊。有人四肢擦傷、衣物破損，亦有人手腳流血，由醫護人員為其包紮。多部救護車到場把部分傷者抬上擔架床。這一環節當時清點約11人受傷，主辦單位出事時舉起黃旗、紅旗，按國際單車聯盟的裁判指引暫停比賽，直至中午約十二時恢復。

據香港醫院管理局的數字，截至午間一時，整個單車節活動共有24人受傷，年齡在16至59歲間，分別被送往伊利沙伯等三間醫院，當中一人情況嚴重，18人穩定，5人治療後已經出院。

事發後有參賽選手認為主辦方場地設置不合理，導致多人連續相撞無法煞停。中國香港單車總會主席梁鴻德表示，事故後的處理方法合適，強調賽道設計及安排沒有問題，相信意外屬偶發事件，稱很多時候運動員的小失誤都會引致意外，而大會事後再重複檢視事發地點，認為一大群車手可安全經過該路段。國際單車賽事亦常見連鎖式意外，相信對香港日後再辦比賽沒有影響。