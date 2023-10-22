快訊

李千娜才登記結婚 又再宣告喜訊「我懷孕了」

地牛翻身！下午2點52分宜蘭近海規模4.5地震 最大震度3級

5、6月「這病」就醫人次竟高達百萬 醫：從來沒有遇過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中菲船隻仁愛礁擦撞 陸海警公布影片指控菲國「碰瓷」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中菲22日在南海仁愛礁發生船隻碰撞事件，大陸海警公布影片，指控菲國船隻「以危險方式、接近中方船隻導致擦碰。（截圖自中國海警影片）
中菲22日在南海仁愛礁發生船隻碰撞事件，大陸海警公布影片，指控菲國船隻「以危險方式、接近中方船隻導致擦碰。（截圖自中國海警影片）

針對中菲於南海仁愛礁附近海域最新發生的爭端，大陸海警22日下午第三度發布新聞稿並公布兩則影片，強調中方艦船依法依規攔阻管控菲方「侵權挑釁船隻」，但菲方船隻以危險方式接近中方船隻導致這起擦碰事故。

「中國海警」微信公眾號22日下午發布中國海警局新聞發言人甘羽就菲律賓22日「非法侵闖」仁愛礁一事發表的談話。甘羽表示，10月22日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出2艘運輸船和2艘海警船擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送違規建築物資。

甘羽稱，中國海警船在多次喊話警告無效的情況下，依法對菲搭載違規建材的船隻採取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出了臨時性特殊安排，現場操作合理合法、專業規範。

「其間，菲方船隻無視中方嚴正警告，以不安全方式危險接近我方船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，違背自身承諾，我們敦促菲方立即停止侵權行徑。」

甘羽強調，「中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。」

菲律賓 南海 南沙群島

延伸閱讀

陸海警與菲國補給船仁愛礁發生碰撞 雙方南海爭端升高

岸田向靖國神社供奉供品 陸海警赴釣魚台驅離日本船隻

中菲軍艦南海對峙追逐 互以廣播喊話

中國海警稱驅離菲律賓炮艇 菲軍方反駁

相關新聞

中菲船隻仁愛礁擦撞 陸海警公布影片指控菲國「碰瓷」

針對中菲於南海仁愛礁附近海域最新發生的爭端，大陸海警22日下午第三度發布新聞稿並公布兩則影片，強調中方艦船依法依規攔阻管...

陸海警與菲國補給船仁愛礁發生碰撞 雙方南海爭端升高

中菲南海爭端正持續升高。中國海警22日6時許發布新聞稿稱，中國海警當日依法攔阻菲律賓向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送違規建築...

「為習抬轎」馬克思穿越對話孔夫子 湖南台奇葩宣傳片挨轟

湖南電視台近日播放宣傳片「當馬克思遇見孔夫子」，結合時下流行的穿越題材和人工智慧，促成馬克思與孔夫子對話。不過，美國之音...

香港一少年流感併發腦病變 另有幼童染新冠後死亡

秋冬流感與新冠疫情再起，據香港文匯報報導，香港一名健康狀況一向良好的16歲少年，19日出現流鼻水等症狀，21日就突然陷入...

澳總理將訪中企圖融冰 中國同意速審葡萄酒關稅

澳洲總理艾班尼斯即將訪中，他今天發布聲明，澳中兩國已同意暫停貿易爭議，中國將對澳洲葡萄酒關稅快速審查。這意味澳中間長久的...

陸人迷上吃鱷魚 鄉村脫貧新藍海 連內蒙都跟風

上月大陸多地受強降雨影響導致洪災，廣東茂名一鱷魚養殖場超過70條鱷魚因此逃出，成為輿論熱點，也讓外界發現，大陸的鱷魚養殖場業早已形成龐大規模，甚至成為許多貧困地區發家致富、振興鄉村的利器，從海南、廣東，甚至北到內蒙古都有人養殖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。