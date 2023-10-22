中菲船隻仁愛礁擦撞 陸海警公布影片指控菲國「碰瓷」

針對中菲於南海仁愛礁附近海域最新發生的爭端，大陸海警22日下午第三度發布新聞稿並公布兩則影片，強調中方艦船依法依規攔阻管控菲方「侵權挑釁船隻」，但菲方船隻以危險方式接近中方船隻導致這起擦碰事故。

「中國海警」微信公眾號22日下午發布中國海警局新聞發言人甘羽就菲律賓22日「非法侵闖」仁愛礁一事發表的談話。甘羽表示，10月22日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出2艘運輸船和2艘海警船擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送違規建築物資。

甘羽稱，中國海警船在多次喊話警告無效的情況下，依法對菲搭載違規建材的船隻採取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出了臨時性特殊安排，現場操作合理合法、專業規範。

「其間，菲方船隻無視中方嚴正警告，以不安全方式危險接近我方船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，違背自身承諾，我們敦促菲方立即停止侵權行徑。」

甘羽強調，「中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。」