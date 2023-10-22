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陸海警與菲國補給船仁愛礁發生碰撞 雙方南海爭端升高

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中菲南海爭端持續升高，22日傳出雙方船隻在仁愛礁外發生輕微擦碰。圖為本月4日，中菲船隻在仁愛礁附近海域對峙景象。（美聯社）
中菲南海爭端持續升高，22日傳出雙方船隻在仁愛礁外發生輕微擦碰。圖為本月4日，中菲船隻在仁愛礁附近海域對峙景象。（美聯社）

中菲南海爭端正持續升高。中國海警22日6時許發布新聞稿稱，中國海警當日依法攔阻菲律賓向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送違規建築物資的船隻。接近中午時，中國海警再度發布快訊，指控菲國船隻以「不專業、危險方式」，故意穿越正常執法航行的海警5203艦艦艏，導致雙方輕微擦碰。

根據中國海警發布的新聞稿，10月22日，菲律賓船隻擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警船在多次喊話警告無效的情況下，依法對菲擅自闖入的船隻進行攔阻。

新聞稿稱，6時14分，菲律賓」「尤娜紮·五月」2號遊艇在中國海警事先提醒告知的情況下，又無視陸方多次明確警告，以不專業、危險方式，故意穿越大陸正常執法航行的海警5203艦艦艏，導致輕微擦碰。

8時13分，菲海警4409船蓄意挑事，有預謀主動倒車，尾部與大陸停車漂泊的瓊三沙漁00003船右舷發生擦碰，「惡意碰瓷製造事端」，升溫現場局勢。

中國海警指控，菲方行徑嚴重違反國際海上避碰規則，威脅中國艦船航行安全，中方操作專業規範、正當合法，責任完全在菲方。

今年8月以來，中菲在仁愛礁的爭端就不斷。8月5日，中國海警船曾以水炮阻止菲律賓船隻向仁愛礁運送補給物資，引發菲國抗議。

8月下旬，中方以菲律賓四艘運補船及海警船未搭載「違規建材」為由，聲稱「從人道主義出發」，對菲國向仁愛礁守軍運送食品等必要生活物資作出「臨時性特殊安排」。

但9月8日，中國海警再度表示，菲國有兩艘運補船和兩艘海警船未經中方允許，「擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域」。中國海警依法對菲國船隻嚴正警告、全程跟監、有效規制。

本月4日又傳出，菲律賓兩艘海警船護送兩艘補給船向仁愛礁運送補給，並試圖強行突破中國海警船攔截，當時雙方就差點發生碰撞。最後菲國船隻遭中國海警成功阻擋，並被迫撤離。

中菲均聲稱對南沙群島東部仁愛礁（Second Thomas Shoal）擁有主權。1999年，菲律賓軍方將二戰時期登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）拖到仁愛礁，形同實質佔據仁愛礁，之後不斷以空投和海上運送方式進行物資補給，並對這艘擱淺軍艦持續進行加固。

北京指控菲國此舉是「坐灘」仁愛礁，一再要求菲方將船艦拖離，並強力阻止菲律賓對船艦進行加固。

菲律賓 南沙群島 520

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