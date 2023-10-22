兩岸觀策／國民黨勿蹈「得了延安 丟了南京」覆轍

國民黨與民眾黨推出的總統參選人都深知憑己之力難以成局，於是有了藍白合的構想，如果藍白合的終極目標是下架民進黨，那就應知戰略要高於戰術，兩黨勿因小細節，而重蹈「得了延安、丟了南京」的覆轍。

一九四七年三月，胡宗南率廿萬國軍直攻中共當時的軍政中心延安，延安經過中共十年的治理儼然已成紅色政權的首都，儘管多人不捨，毛澤東仍決定放棄延安，毛澤東安慰下屬說，先保存實力，國民黨要就給他們，將來我們也可打到南京去。

國民黨自以為搗毀了共產黨總部，剩下只是股匪流竄，假以時日即可肅清，熟料戰局自此急轉直下，兩個月後張靈甫被全殲，國軍接著兵敗如山倒，毛共不僅來到南京還奪取全大陸並建立政權。

毛澤東當時也可聽從參謀建議部署兵力與胡宗南硬拚，但他知道當時共軍還無此實力，放棄延安，留給國民黨軍一座空城，還可拖住廿萬大軍，以策應其他戰場解放軍，換取全國的勝利（最高戰略）。

藍白合不正是如此！侯柯兩人相持不下，兩人都要做正的，兩人若都抱持擊敗對方獲得正位，而堅持採用對己有利的技術方法壓制對方得勝，最終將導致一方不服，雖然贏得初選勝利，實際造成分裂失去合作共贏機會，正所謂「贏得戰役、輸了戰略」。

國民黨與民眾黨口口聲聲說要下架弊端重重的民進黨，說要化解兵凶戰危的兩岸緊張關係，說要以民眾安全福祉為己念，說為了大局要全忍，要給別人機會、給大家機會，給國家機會等。話說得好聽，但迄今仍堅持己見，捨我其誰。

依歷次民調，非綠選民（討厭民進黨者）約占六成，站在非綠選民立場，他們只希望能出線一組候選人，集中選票換掉這個魚肉鄉民的政黨，但藍白合久拖不決也讓這些選民極端焦慮，顏寬恒、鍾東錦直言選民快受不了了，連民進黨的創黨元老許國泰、林正杰也跳出來指責這個黨只剩貪腐。

「延安戰役」告訴後人不要在意一城一地得失，消滅敵人的有生力量才是正道。選舉亦同，柯直言國民黨是主力，但國民黨更有求於民眾黨，要有以大事小的智慧。國民黨要更忍辱負重、體察當前民意，勿糾結小事忽略大局。

時間緊迫下，國民黨應同意立即進行全民調，國民黨內部說，侯的民調已有起色，就不應擔心與柯比全民調，侯也不一定就會輸。而藍堅持的初選制的變數太大，二、三百個投開票所只要出現一處瑕疵爭議，公平性就會受到質疑，它的複雜性與不可靠性更甚於全民調。

藍白若分裂，兩黨雖都難辭其咎，要論責任與損失，恐怕國民黨更甚於民眾黨。國民黨肩負更多選民的期待，負有更多整合成敗的責任。如果失敗，群眾對國民黨的怨氣與不滿勢必達到頂點。對外部分，如同韓國瑜所說，國民黨軟弱、沒出息，今後更將被民進黨政府吊打，人人自危，對國民黨的內外傷害不知伊於胡底。

國民黨丟西瓜撿芝蔴的事已夠多了，千萬別再出現「得了延安、丟了南京」的錯誤。藍白若能合，共推的總統候選人不論是侯或柯，都會激起藍白選民投票的熱情，激發更多小雞（立委）的鬥志，可望擴大非綠陣營的立委席次，避免民進黨立院再度獨大，且更有機會贏得最高戰局，國民黨要多深思。