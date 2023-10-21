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香港又有嬰童染新冠病毒死亡 專家籲快打疫苗

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港又有嬰童染疫死亡，專家呼籲速打疫苗。圖為21日各大口岸湧現的人潮。（中通社）
香港又有嬰童染疫死亡，專家呼籲速打疫苗。圖為21日各大口岸湧現的人潮。（中通社）

香港又有不足二歲的男嬰感染新冠病毒死亡，專家稱香港有部分兒童感染新冠或流感病毒後，短時間內情況急轉直下，暫仍未知原因，呼籲家長盡快帶小朋友接種流感及新冠疫苗。

香港一名1歲8個月大的男童，17日開始發燒、咳嗽及流鼻水，翌日入住聯合醫院兒科深切治療部，臨床診斷為感染新冠病毒併發急性壞死性腦病、肺炎、敗血病及休克，其後情況持續惡化，19日晚離世。

香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆說，暫時未清楚嚴重併發症的原因，但目前有數據顯示，約1%的兒童或長者，可能因為免疫機制出現問題而有相關併發症，未來要作研究。

與之同時，香港因感染肺炎支原體而入院的人數，近期有增加趨勢，香港大學兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強相信，雖然肺炎支原體感染屬常見的微生物感染，香港每隔數年就爆發一次，但全球近年都發現，肺炎支原體對抗生素的抗藥性有惡化情況，提醒家長要留意。

大陸近日出現多宗肺炎支原體感染，香港衛生防護中心說8月起公立醫院相關個案的入院人數亦有所增加。劉宇隆稱，肺炎支原體感染屬於周期性爆發，上次在2019年在香港爆發，現時兒科病房有近百宗感染。肺炎支原體一般會引致上呼吸道感染、氣管或支氣管炎，有5%至10%患者會出現肺炎，更會引起腦炎及過敏性皮膚發炎等症狀，情況不可忽視。肺炎支原體的潛伏期約1至4星期，由於潛伏期長，爆發時間可能較長，部分長時間空氣流通欠佳的場所，例如學校及院舍都有爆發風險。

身任香港疫苗可預防疾病科學委員會主席的劉宇隆指出，接種疫苗雖然未能減低感染機會，但產生的T細胞和記憶細胞，可減低感染後出現包括嘶哮症等嚴重併發症，亦減低入院及死亡風險，提醒市民要盡快接種疫苗，保護自己及身邊人，減輕醫院壓力。

他指出，過去3年疫情期間，很多致病原沒有在社區流轉，冬季會出現很多呼吸道疫病，包括H1及H3甲型流感病毒，以及兒科合胞病毒，現時亦正爆發乙型流感，因此「有很多債要還」。

香港 肺炎 流感病毒

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