陸裁軍大使：個別國家加劇外太空軍備競賽風險

「躲貓貓」是很多人的童年回憶，如今在新科技的加持下，大陸年輕人正將這個古老的遊戲持續發揚光大，成為一種新的社交方式，不只比起劇本殺、密室逃脫更省錢，還能兼顧運動。據不完全統計，大陸已有超過50個城市，出現了「躲貓貓」社群和線下活動。

2023-10-21 06:00