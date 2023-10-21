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陸裁軍大使：個別國家加劇外太空軍備競賽風險
大陸裁軍大使沈健20日出席聯合國會議時表示，「個別國家」執迷大國競爭和冷戰思維，謀求主導外太空，將外太空界定為「作戰疆域」，持續加劇外太空軍備競賽風險。中方期待各方堅持真正的多邊主義，推動早日談判達成外太空軍控法律文件。
據「中國常駐日內瓦代表團」微信公眾號消息，大陸裁軍大使沈健20日出席第78屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會會議時，作出上述表示。
沈健強調，維護外太空持久和平與安全，關乎各國安全、發展與繁榮，事關全人類福祉。各國應秉持共同、全面、合作、永續的安全理念，致力於確保外太空和平利用性質，確保各國和平探索利用外太空的權利得到充分保障，推動在外太空領域建構人類命運共同體。
沈健指出，「個別國家」執迷大國競爭和冷戰思維，謀求主導外太空，將外太空界定為「作戰疆域」，「加快外太空軍力建設，構築外太空軍事同盟，甚至計劃在外太空部署反導武器」，嚴重威脅外太空安全，嚴重破壞全球戰略穩定，持續加劇外太空軍備競賽風險。
沈健表示，維護外太空安全應堅持推動防止外太空軍備競賽國際法文書談判，統籌外太空安全國際治理。他並強調，談判防止外太空軍備競賽國際法律文件是維護外太空安全的根本之道，聯大框架下相關努力應聚焦這條根本路徑，而不是分散甚至替代相關努力。
沈健還表示，中方期待各方堅持真正的多邊主義，統籌考慮不同倡議主張，真正形成有效合力，推動早日談判達成外太空軍控法律文件。
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