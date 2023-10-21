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美軍指控共軍軍機危險攔截行為劇增 陸國防部否認

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國防部發言人張曉剛。（取自大陸國防部網站）
大陸國防部發言人張曉剛。（取自大陸國防部網站）

美國國防部日前公布一系列影片和照片，指控共軍軍機2021年以來在東海、南海空域針對美軍及美國盟友的「危險攔截」劇增。大陸國防部發言人張曉剛20日回擊表示，美軍偵察機「不遠萬里到中國家門口滋事挑釁」，敦促美方停止以虛假敘事誤導國際輿論。

大陸國防部20日晚間以發言人張曉剛名義於官網發布「答記者問」。張曉剛指出，美方倒打一耙，炒作渲染並不存在的「中國軍事威脅」，是有預謀的對華攻擊抹黑，其背後有著不可告人的政治目的。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

張曉剛反酸，中美海空軍事安全問題的根源，在於美軍艦機「不遠萬里到中國家門口滋事挑釁」，在中國周邊海空域長時間、大範圍、高頻度的偵察滋擾。

張曉剛並引用統計稱，今年以來，美軍偵察機就有2,000餘架次抵近活動，美艦2艘次沖闖大陸西沙領海，5艘次過航台灣海峽並公開炒作，蓄意對華示強挑釁，極易發生危險接觸，推高區域緊張。

張曉剛表示，中方對非法侵闖管轄海空域、幹擾正常演訓活動的外軍艦機，「依法依規採取查證識別、跟蹤監視、警告驅離等安全專業管控措施」，對那些挑釁在先、具有敵意性質的行為，被迫採取必要措施反制，任何一個主權國家都會這麼做。

張曉剛表示，事實勝於雄辯，美方才是真正的挑釁者、冒險者、攪局者。

張曉剛敦促美方，停止以虛假敘事誤導國際輿論，停止對華抵近偵察，嚴格管控和約束一線兵力活動，停止任何挑釁行動，避免造成誤解誤判，防止海空意外事件、破壞地區和平穩定。中國軍隊始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益。

據自由亞洲電台報導，美國印太事務助理部長拉特納日前表示，從2021年秋季以來，共軍軍機脅迫與危險行為情況明顯增加。過去2年這類事件多達180多次，超過前10年總和。若連同美國盟友與夥伴，類似案件將近300次。

美國 美軍 國防部

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