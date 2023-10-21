台企聯大選返鄉專案 華航長榮未加入

大陸全國台企聯昨天公布明年初的選舉與春節「台胞返鄉團購機票」方案，總共有十家大陸航空公司參與促銷活動，北京、上海往返一趟台北各為人民幣一千八百元（新台幣八千元）、一一九○元（新台幣五千二百元）左右，但因為當前兩岸關係太敏感，主要的我國籍航空公司華航跟長榮都沒有參加這次方案。

台企聯會長李政宏昨天就「二○二四年初台灣選舉及春節期間往返兩岸『台胞返鄉團購機票』」表示，對於明年初的大選，在大陸的台胞、台商朋友，都踴躍地想要回去行使投票權，但每次選舉時間都和春節過年有落差，執政當局又不實施通訊投票制度，增加大家花費於機票等返鄉成本的負擔，台企聯做為服務台商的組織，幫助廣大台胞、台商朋友們創造條件，這是最基本的權利。

他進一步表示，台企聯無法左右任何人的投票意向，只希望提供一個更便利、低成本的解決之道，因此透過協商發布上述通知，目前已有十家大陸航空公司明確團購機票事宜，至於台籍航空公司的部分也有溝通，相信會在依循台灣有關規定下提供它們的方案。

此次台企聯的通知雖然明言「華航、長榮航空公司將推出相關促銷方案，待方案確定後，另行通知」，但由於事涉敏感，因此華航與長榮兩間國籍航空公司都持相當謹慎態度。

據了解，我國籍航空公司不會特別針對「選舉」做促銷，只會針對市場情況有所舉措，例如可能會針對過年前的「淡季」做出促銷。

至於春節，因為還未看到需求很明顯的跡象，國籍航空公司目前也還沒未規畫加班機。尤其是目前兩岸航線受限於人員往來等各種政策，平均載客率只有五到六成，除非政策有進一步開放，過年期間的需求才可能跟往年正常時相當。

台企聯發布的往返機票具體方案是，提供台胞一次往返和綁定明年春節的「兩次往返套票」。例如海航兩次往返北京、台北，票價最貴為人民幣四千二百元（新台幣一萬八千元）、南航一次往返的上海飛台北，只要人民幣一一九○元（新台幣五千二百元）。

經常往返江蘇南京和上海工作的上海台協科創工委會幹部鄭文欽表示，台幹回台灣比較麻煩，主要看台資公司是否願意給假回台投票或回過農曆春節。

鄭文欽說，周邊不少台商台幹都已經在討論買票回台投票和過春節，但今年大環境不好，真的會願意花錢回台的還是老台商，年輕人未必願意，也比較政治冷感。

根據方案，十家大陸航空公司包括國航、東航、南航、海航、深航、山航、廈航、川航、春秋、吉祥等。直航航點分別為北京、上海、成都、重慶、杭州、廣州、深圳、武漢、鄭州、青島、廈門、福州、昆明。