受俄羅斯經驗啟發 中國大陸評估台海衝突下削弱美國制裁之道

路透報導，在俄羅斯入侵烏克蘭招致西方國家制裁後，上百位中國大陸經濟學家、金融家和地緣政治分析師已在評估若出現台海開戰的極端情境，中國大陸應該如何緩解相關制裁的衝擊，可能的因應措施包括建立一個反制裁的全球企業網、扣押境內的美國資產，並發行黃金計價債券。

路透在檢視中國國家知識基礎設施（CNKI）去年2月後發表的200多篇中文政策論文和學術文章之後，發現在俄烏戰爭爆發後的12個月內，對美國制裁的討論，包括來自中國外交和金融政策機構內部研究人員的討論，年比激增50%，並研究緩解無法取得美元等極端情境衝擊的措施。

中國人民銀行（中國大陸央行）鹽城市中心支行的研究員陳鴻祥指出，在美中戰略競爭和台海衝突加劇之際，中國大陸應「未雨綢繆」警惕美國對中國大陸複製俄國的金融制裁模式。曾任人行貨幣政策委員會委員的經濟學家余永定在去年7月的一篇期刊文章中寫道，分析各種可能的情況，並提出防範、因應和反制措施，無疑是北京當局的當務之急。

去年俄國央行超過3,000億美元外匯資產遭凍結，且部分俄國銀行被排除在環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）支付體系之外，令中國專家尤為擔憂，因為中國大陸經濟規模要大得多，外匯存底超過3兆美元，且經濟依賴出口，又倚賴外國先進技術和大宗商品進口，代表與西方陷入制裁爭鬥所遭遇的破壞力遠更強。

中國國際期貨總經理王永利寫道：「中國海外儲備資產被凍結的風險似乎更加迫在眉睫。」

中國大陸研究人員評估因應制裁之道

王永利和幾位人行研究人員認為，若美國對中國大陸實施俄羅斯式的制裁，中國大陸政府應該凍結美國的投資和退休基金，並沒收美國公司的資產。這些文件未指明潛在目標公司。

在部分受到莫斯科政策的啟發後，研究人員也針對中國大陸對美元的依賴，制定了非傳統解決方案。中國國際經濟交流中心（CCIEE）發表幾篇分析文章，探討中國大陸應從俄羅斯汲取的教訓，CCIEE研究員孫曉濤2月發表文章認為，中國大陸應該推動更多以黃金計價的貿易，以防止人民幣匯率大幅波動。這與俄國央行在烏克蘭戰爭爆發後增持100萬英兩黃金準備的決定不謀而合。

能源與結盟

除了金融制裁，西方國家對俄國石油、天然氣、金屬和晶片施壓、以及俄國的回應措施，也激發中國大陸研究人員的思考。

上海社會科學院學者Mou Lingzhi在1月撰文指出，俄國要求以盧布支付天然氣，應促使中國大陸加快推動鋰等大宗商品的人民幣計價。人行海南省分行研究人員Xia Fan去年11月也說，中國大陸應「加快國際能源的人民幣結算進程」，以削弱美元的油市主導地位。

中國五礦集團研究人員今年6月指出，在烏克蘭戰爭後，俄國鎳產品被暫停在倫敦金屬交易所（LME），因此必須制定緊急應變計畫，以確保鐵、銅、鎳和其他戰略金屬的供應。

其他研究人員呼籲建立新的經濟集團，以在針鋒相對的制裁中獲得保護。中國石油國際勘探開發公司（CNODC）經濟學家葉研1月說，在西方制裁俄國後，中國大陸購買大量俄國低價石油，為未來的「反制裁企業網」創造了一個模式，讓成員國之間進行折扣商品交易。

中國大陸研究人員還建議政府，利用歐盟內部以及美國與其盟邦之間的嫌隙，見縫插針。

尋求解方

一些專家更堅定認為，加強與西方互賴的做法，優於切斷聯繫。一些分析人士強調人民幣國際化的局限性，認為中國大陸應透過加強與美國及其盟友的經濟聯繫，以削弱制裁。

余永定在去年的論文說，美國不太可能扣押中國大陸數兆美元外匯存底、或拒絕支付中國大陸持有的美國公債本息，「由於中美之間密切的經濟和金融聯繫，美國不會做『殺敵一千，自損八百』這樣的事情」。

王永利去年也提出類似觀點，他指出，由於大量黃金的運輸和貯存有成本和風險，黃金並非取代美元準備的可行替代方案。

許多研究人員建議中國大陸政府進一步開放國內金融市場，把美國和盟友以及相關國家的企業利益，與中國大陸連結起來，從而提高制裁成本。

人行研究員陳鴻祥也評估中國退出SWIFT的「核武」選項，結論是加強與美國合作，為保護中國大陸的最佳方式，「中美經濟的相互滲透勢必會削弱美國實施金融制裁的意願」。

路透無法確定這些智庫對中國大陸決策的影響程度，但這些機構會為主要官員提供簡報和撰寫報告。路透直接或透過研究員所在機構，聯繫報導提到的所有研究員，但多數人拒絕發表評論或未回應。人行則表示，員工撰寫的研究論文代表了個人觀點，也未回答有關制裁因應計畫的問題。