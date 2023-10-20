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加強溝通管控分歧 中美進行「1.5軌對話」
新華社報導，中共中央對外聯絡部（中聯部）19日和美國亞洲協會以視訊方式共同主辦中美1.5軌對話，雙方圍繞「加強溝通合作，管控矛盾分歧，共同探尋新時期中美正確相處之道」進行坦誠、建設性交流。
所謂的1.5軌對話，主要是相對民間的「二軌對話」，指的是由政府官員和學者、各界代表等民間人士共同參與的對話，以討論政策為主要目的，參加的政府官員則都以「私人身份」與會，不代表官方立場。
中美上周才展開了「經濟二軌對話」。據陸方發布，外交部美大司司長楊濤12日應約會見美國前貿易代表、美中關係全國委員會名譽會長希爾斯，和美中關係全國委員會會長歐倫斯率領的「中美經濟二軌對話」美方代表團一行。
中美於今年春季後重啟高層交流，美國國務卿布林肯，財長耶倫、氣候特使柯瑞、商務部長雷蒙多等拜登政府高層官員先後訪中，美國參議院多數黨領袖舒默本月也才剛到大陸訪問。
最新一個將到訪大陸的美國官員是加州州長紐松（Gavin Newsom），他將於23日起訪問大陸7天，將談論氣候行動和經濟發展，不會碰觸敏感議題。
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