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陸中東特使翟雋會見卡達外長 同聲譴責傷害平民行為

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國中東問題特使翟雋。 (取自中國外交部官網)
中國中東問題特使翟雋。 (取自中國外交部官網)

據新華社報導，中國政府中東問題特使翟雋昨天多哈會見卡達外交國務大臣胡萊菲，就當前巴以局勢交換意見。翟雋表示，當前巴以局勢危急，中方對衝突造成大量平民傷亡、人道形勢急劇惡化感到痛心，反對和譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法，呼籲有關各方保持冷靜克制，避免局勢進一步惡化甚至失控

胡萊菲則表示，巴以衝突再次爆發是巴勒斯坦問題延宕多年無法解決的結果。 卡方譴責對巴以雙方平民的襲擊行為，反對任何違反國際法和國際人道法的做法，正積極開展外交斡旋，推動局勢降溫。

翟雋表示，中方在巴勒斯坦問題上一貫主張勸和促談，推動政治解決，正同國際社會有關各方密集溝通，推動停火止戰。 卡達在巴勒斯坦問題上具有重要影響，中方願同卡方保持溝通協調，為緩和當前緊張局勢發揮建設性作用。

胡萊菲也表示，卡方高度重視中方作用和影響，願同中方加強溝通，為早日公正合理解決巴勒斯坦問題作出努力。

巴勒斯坦 卡達 失控

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