「習普會」欲罷不能 會後談機密問題

大陸國家主席習近平昨日和俄羅斯總統普亭會談，據央視報導，習近平表示，中方願和俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，推動共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接。俄羅斯衛星通訊社則指出，普亭透露，會談結束後，他和習近平又面對面喝茶交談一個半小時到兩個小時，「討論了機密問題」。

央視報導稱，十八日中午，習近平在北京人民大會堂和前來出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的普亭舉行會談。

習近平說，普亭連續三次出席，體現了俄方對共建「一帶一路」倡議的支持。中方願和俄方一道，不斷充實雙方合作的時代內涵，支持俄羅斯人民走自主選擇的民族復興道路，維護國家主權、安全、發展利益。

俄羅斯衛星通訊社表示，普亭和習近平昨天中午出席有雙邊代表團參與的會談共一個半小時，之後在下午茶時間兩人又單獨進行談話。

普亭向俄羅斯記者表示，「我與中國國家主席談了三個小時，不能告訴（大家）所有的事情。這包括整個雙邊議程，有很多內容，這裡有很多問題——包括經濟、金融、政治合作、在國際平台上的聯合工作。我們還詳細討論中東局勢」。

普亭並稱，他在會談中向習近平詳細通報烏克蘭問題的局勢。針對以巴衝突，普亭表示，無論衝突如何升級，俄羅斯始終支持建立巴勒斯坦主權國家。

據大陸發布的訊息，普亭並向習近平重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護國家主權和領土完整」。俄方願和中方以明年慶祝兩國建交七十五周年為契機，進一步推動俄中全面戰略協作夥伴關係發展。